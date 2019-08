Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a fost lansata oficial drept candidata a PSD la Președinția Romaniei. Cei prezenti au votat in unanimitate pentru pentru desemnarea Vioricai Dancila, votul fiind exprimat prin ridicarea mainii. In fata a peste o mie de delegati PSD, dar si a presedintelui PES, Serghei Stanishev, invitat…

- Alexandru Cumpanașu a anunțat vineri, la Antena3, ca va depune o plangere penala impotriva INML, dupa ce raportul Corpului de Control al ministerului Sanatații cu privire la acest caz a fost facut public. ”Este un raport tipic administrativ. Dar din punctul meu de vedere conține sufieciente elemente…

- Un document publicat de Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, pe pagina sa de Facebook, ar putea declanșa un nou cutremur in Poliția Romana, deja puternic zdruncinata de cazul Caracal. Cumpanașu a postat fișa de eveniment oficiala a poliției, in care, in data de 25 iulie, Alexandra este…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, cere declansarea unei ample anchete privind toate disparițiile de persoane din ultimii 30 de ani. Solicitarea, care se intinde pe 7 pagini, i-a inmanat-o personal ministrului interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor. ”Am vorbit cu domnul ministru,…

- Apar detalii teribile in crimele de la Caracal. Criminalul ar fi incercat, imediat dupa rapirea celor doua adolescente, sa induca in eroare atat familiile celor doua, cat și autoritațile. Mai multe telefoane suspecte au fost primate de membrii familiilor celor doua fete. Alexandru Cumpanașu, președintele…

- Membrii ALDE au decis, miercuri, candidatul pe care partidul il va susține la alegerile prezidențiale. Dupa ce ieri PSD a stabilit ca va merge cu Viorica Dancila in cursa pentru alegerile prezidențiale, Calin Popescu Tariceanu a fost ales, miercuri, candidat al ALDE la scrutinul din toamna, eliminandu-se…

- Calin Popescu Tariceanu este mai increzator ca oricand in sansele sale pentru Cotroceni. Presedintele Senatului s-a declarat motivat sa candideze la alegerile din toamna pentru prezidentiale chiar daca, spune el, nu va fi sustinut de PSD. “Avand in vedere ca o candidatura cu șanse mai mari de succes…

- Valer Dorneanu a fost reales, marti, prin vot secret, cu majoritatea voturilor judecatorilor, in functia de presedinte al Curtii Constitutionale pentru un mandat de trei ani. Fostul sef al Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, Gheorghe Stan, si fostul judecator al Curtii de Apel Constanta,…