Alexandru Cumpănaşu, reacţie după implicare FBI în ancheta de la Caracal: DIICOT mi-a dat dreptate "Constat ca, in cele din urma, DIICOT (oricat de greu i-ar fi) mi-a dat dreptate, ințelegandu-mi raționamentul pentru care m-am opus atat de virulent implicarii INML in rezolvarea cazului Alexandra. Prin competența sa legala, DIICOT investigheaza astfel de rețele de trafic de persoane, atat pe teritoriul Romaniei, cat și transfrontalier. Acest element este și in vizorul FBI, care și-a deschis in decursul anilor mai multe birouri in Europa. Implicarea FBI in cazul Caracal este esențiala pentru aflarea adevarului și pentru definirea dimensiunii intregii orori. Astazi am inregistrat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

