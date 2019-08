Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, a anunțat,vineri, ca depune plangere penala la Parchetul General impotriva Institutului Național de Medicina Legala dupa ce a primit raportul Corpului de Control al Ministerului Sanatații. Despre modificarile legislative anunțate a declarat ca sunt „inutile”,…

- Vineri, au aparut si concluziile Corpului de Control al Ministerului Sanatatii, vizavi de modul in care a actionat INML in procesul ororilor de la Caracal. Sorina Pintea a dispus verificarile dupa solicitarea lui Alexandru Cumpanasu. Unchiul Alexandrei Macesanu nu este deloc multumit de cele aflate…

- Institutul de Medicina Legala va fi verificat de Corpul de Control dupa ce a anuntat ca va relua analizele ADN in cazul crimelor din Caracal, scrie Antena 3. Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu, a...

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a primit vestea ca INML va relua probele pe ramașițele gasite la Caracal, dupa ce sambata INML a anunțat ca nu a identificat ADN in femurul gasit in padure. Cumpanașu a anunțat ca va depune plangere la Parchetul General impotriva INML.Citește…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, anunța ca va depune plangeri la Parchetul General privind modul in care INML a analizat oasele gasite in Padurea de la Caracal.Citește și: BOMBA in dosarul Caracal: Soțul avocatei lui Dinca, acuzat ca a violat o fata de 16 ani (Romania TV)…

- Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanasu, a mers la Parchetul General pentru a depune o plangere penala, el sustinand ca a fost amenintat de mai multe persoane si are informatii ca acestia sunt apropiati ai lui Gheorghe Dinca. "Am primit foarte multe amenintari, de toate felurile. S-a depasit deja gradul…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a mers din nou la Parchetul General pentru a depune noi date in cazul de la Caracal, și, susține el, activitatea infracționala a lui Gheorghe Dinca.Citește și: BOMBA in dosarul Caracal: Soțul avocatei lui Dinca, acuzat ca a violat o fata de…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a izbucnit dupa ce o femeie a marturisit, ieri, la Antena 3 ca Gheorghe Dinca cerea taxe de protecție acum zece ani, pe vremea cand locuia in Italia. Femeia a dezvaluit ca alaturi de un alt barbat Dinca obliga femei sa se prostitueze."In aceasta…