Stiri pe aceeasi tema

- "#112vreausatraiesc. Dragi prieteni, pt ca mai multi colegi m-au intrebat, va informez ca am solicitat MAI asigurarea protectiei mele si a familiei in aceasta perioada. Lupta cu clanurile mafiote din stat si din afara lui i-a facut pe unii s-o ia razna si sa ma ameninte pe mine si familia mea cu…

- Marti, 13 august, la Craiova a avut loc Conferinta PSD Dolj, in cadrul careia eurodeputatul Claudiu Manda a fost reales presedinte al organizatiei judetene. La eveniment a participat si premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, care a publicat ulterior, pe pagina sa de Facebook, mai multe imagini…

- "Este absolut incredibil, ca natura umana, ca tupeu, ca suflet sa faca ce a facut, asta pe aspect emotional si al onoarei. Il astept sa isi ceara scuze public. In 24 de ore, daca nu isi cere scuze, am deja facuta o actiune penala si una civila si sa vedem cum explica dansul acolo cu subsemnatul -…

- Minora de 14 ani este de la un centru de plasament. Era plina de sange pe picioare și vorbește puțin cu oamenii, necooperand. Cand o femeie de pe strada i-a aratat atenția sa, minora a inceput sa planga. La spital, fata de 14 ani a fost operata. Realitatea TV scrie ca ar fi fost victima unui viol. …

- ”Am primit amenințari de mai multe feluri, toate mijloacele de intimidare și discreditare a mea și a familiei mele. Amenințari de la grupari, persoane pe care nu le cunosc, insa nu m-au speriat aceste amenințari. Mai mult, in acest moment cred ca se lucreaza la cedarea mea psihica prin tot felul…

- Un șofer de tir cu peste 25 de ani de experiența a postat pe pagina de Facebook un indemn pentru colegii sai de breasla: "Șoferi hadeți sa o gasim pe Alexandra". Mihai Erdei, barbatul care a povestit in luna ianuarie pentru Libertatea cum șoferii romani de TIR devin, fara voia lor, carauși pentru emigranții…

- Fotografiile cu o caprioara alba postate de un fermier francez stabilit la Cluj fac furori pe Facebook. „Natura a dat o caprioara alba ca zapada”, a sustinut francezul fascinat de descoperirea sa.