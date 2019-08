Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Macesanu a fost ucisa si arsa de Gheorghe Dinca a confirmat INML vineri, 2 august, prin analiza probelor ADN. Alexandru Cumpanasu, unchiul fetei, a anuntat ca ADN-ul din oasele si cenusa luate din curtea lui Dinca apartin nepoatei sale, Alexandra.

- ADN-ul din fragmentele osoase gasite acasa la Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, este al adolescentei, a declarat vineri seara, la Antena3, unchiul fetei de 15 ani, Alexandru Cumpanasu. Anterior, DIICOT a anuntat ca a primit de la INML raportul…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta de acum o saptamana in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata de tragedie, a spus Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. Oasele gasite in butoi ii aparțin copilei! „Ministrul Justiției l-a anunțat pe varul meu de rezultat. Se confirma.…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata, a anunțat Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. IML confirma ca rezultatul testelor pe oasele gasite in locuința lui Dinca este pozitiv și aparțiv fetei.

- Alexandru Cumpanașu a declarat, joi seara, la Romania TV, ca el considera ca nepoata sa, Alexandra Maceșanu, este in viața și este victima unei rețele de trafic de carne vie. Cumpanașu ii acuza pe anchetatori ca nu au facut suficient de mult pentru a o gasi pe fata de 15 ani și dezvaluie ca Gheorghe…

- Referitor la crima de la Caracal, careia i-a cazut victima Alexandra Maceșanu, fostul sef al crematoriului &"Vitan-Bârzesti&", Gheorghe Ionel, a afirmat ca incinerarea unui corp nu se poate face într-un butoi, pentru ca este nevoie

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, a publicat marți dupa-amiaza, pe pagina de Facebook, stenograma discuției dintre Alexandra Maceșanu și operatorii de la 112. Familia Alexandrei dorește ca, prin publicarea discuției, sa

- Alexandra Maceșanu a murit in mainile unei brute cu chip de om. Fata de 15 ani a pierit din pricina unor greșeli in lanț ale autoritaților, insa lucruri noi apar la lumina la doar cateva zile de producerea asasinatului