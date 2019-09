"APEL IMPORTANT: Dragi romani, Duminica aceasta pe 15 Septembrie Alexandra implineste 16 ani. Impreuna cu parintii lui Alex am decis sa va asteptam pe toti in Piata Revolutiei (in fata la Ministerul de Interne). Curajul acestui copil trebuie sa ne inspire, sa ne uneasca si sa ne trezeasca pentru a lupta pt copiii nostri. Va astept pe toti sa dam un semnal clar tuturor autoritatilor ca asa nu se mai poate si ca DREPTUL LA VIATA nu este NEGOCIABIL.

Va asteptam la un miting pasnic. Puteti sa veniti cu intreaga familie, fara sloganuri politice. Acest copil merita respectul nostru si este…