- Dupa aproape o luna in care s-a aflat in centrul atentiei publice, prin demersurile sale oficiale si nu numai, Alexandru Cumpanasu, unchiul minorei rapite pe 24 iulie la Caracal, transeaza o chestiune lansata pe diverse canale in spatiul public. Presedintele Coalitiei Natioanle pentru Modernizarea…

- Bursa Alexandra Maceșanu pentru curaj! Cumpanașu da bani copiilor care lupta impotriva raului. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in urma cu trei saptamani in Caracal, va oferi 20 de burse anuale pentru tineri de liceu ”care se vor remarca prin curaj in fața crimei…

- Mihaela Olaru, Presedintele Asociatiei "Viata fara violenta", susține intr-un mesaj transmis redacției ca totul ar fi putut fi mușamalizat fara implicarea directa a lui Alexandru Cumpanașu, președintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei - CNMR.Iata mesajul: ”Cazul "Caracal…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu le cere institutiilor de forta sa elaboreze "neintarziat" si sa puna in aplicare un plan national de combatere a crimei organizate, in contextul cazului de la Caracal. "Cei care vor sa inchidem discutia despre interlopi odata cu finalizarea anchetei de la…

- Ionuț Cristache l-a intrebat pe Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei din Caracal, daca va candida pentru o funcție in stat. Exista oameni pe Facebook care ii cer lui Alexandru Cumpanașu sa candideze. "Nu. Atat de mult s-au chinuit unii nemernici sa spuna ca voi candida dupa ce am…

- Ionel-Sorinel Vasilca, director al STS, a anunțat, luni, ca a inaintat președintelui Klaus Iohannis, demisia sa din funcție. Demisia a fost inaintata pentru a nu afecta prestigiul instituției, a precizat acesta. Alexandru Cumpanașu, unchiul uneia dintre fetele ucise de monstrul din Caracal, a acuzat,…

- Camera de Comert si Industrie din Romania a anuntat ca se retrage din Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), organizatie condusa de Alexandru Cumpanasu, unchi al Alexandrei Macesanu, in contextul in care acesta „angajeaza numele institutiei in diverse declaratii publice”. In replica,…

- Presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei, Alexandru Cumpanasu, unchiul fetei ucise la Caracal, a depus luni la Parchetul General o plangere penala impotriva institutiilor care au actionat in acest caz, respectiv Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Ministerul Afacerilor Interne,…