Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata ucisa de Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a reacționat dur, pe Facebook, dupa ce a primit un raspuns de la MAI, ca urmare a solicitarii sale de a se verifica toate cazurile de dispariții din ultimii 20 de ani.Citește și: DNA a dat verdictul!…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, fata ucisa de Gheorghe Dinca, a afirmat ca ramașițele umane gasite la marginea unei paduri din Caracal nu au fost analizate inca de legiști. Alexandru Cumpanașu spune ca acea cutie cu oseminte nici macar nu a fost deschisa, deci in nici un caz nu se poate stabili la acest…

- Mai multe posturi TV au anunțat, joi seara, ca oasele gasite in padure zilele trecute, dupa ce Gheorghe Dinca a dat indicații unde le-a aruncat, ar fi ale Alexandrei.Citește și: Ciudațenia din cazul de la Caracal. Ce a tranșat Gheorghe Dinca in ziua in care Alexandra a sunat la 112 S-a…

- Daniela Dinca, fiica monstrului din Caracal, a declarat, la Antena 3, ca nu a reușit sa ia legatura cu tatal sau și ca nimeni din familie nu a vorbit cu el. Ea a negat, in ciuda mai multor acuzații, ca ar fi fost implicata in traficul de ființe umane și a declarat ca Gheorghe Dinca nu a fost violent…

- Vezi filmul complet al unei tragedii revoltatoare. Iata de ce a omorat-o Gheorghe Dinca pe Alexandra Maceșanu Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata de tragedie, a spus Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. Oasele gasite in…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata, a anunțat Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. IML confirma ca rezultatul testelor pe oasele gasite in locuința lui Dinca este pozitiv și aparțiv fetei.

- "DIICOT a parut mai preocupat de starea mentala a lui DInca, ori au tras de timp, ori ii acopera pe altii, in timp ce noi o luam razna incercand sa aflam adevarul. Cred ca daca il tineau aici, foarte multe dintre pistele false nu mai apareau. Acest telefon al Alexandrei este o pista edificatoare,…

- Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, a venit cu noi detalii la Antena 3 despre cazul nepoatei sale ucise la Caracal.„Am ascultat cu mare greutate ce a spus procurorul-șef de la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt. Ne-a vorbit de viața unui om…