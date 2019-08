Alexandru Cumpănașu, la prezidențiale. ”Pun mâna pe ele și le rad din temelii” Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a fost din nou invitat in platoul Romania TV. Daca ieri a discutat alaturi de Victor Ciutacu un posibil scenariu prin care ar urma sa candideze la alegerile prezidențiale, astazi, Alexandru Cumpanașu, a susținut ca a vorbit deja cu familia sa și chiar a precizat ce ar face daca ar ajunge in funcția de președinte. ”Aseara am spus ca discutam un scenariu și am spus ca voi discuta cu familia și voi lua o decizie. Ei bine, am discutat. Toata lupta mea cu instituțiile, chiar daca a scos la suprafața toata mizeria, adevarul e ca, nu a dus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

