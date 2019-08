Stiri pe aceeasi tema

- „Dragi romani, NU mai am nici un dubiu: monstrul care a luat-o pe Alexandra este protejat. Nu este un singuratic psihopat. Este parte din retele de trafic de minore!!!!. Are complici in mai multe tari europene. Si multa protectie din Romania", scrie Alexandru Cumpanasu pe Facebook. Acesta cere ajutor,…

- Seful DIICOT Felix Banila a raspuns mai multor intrebari in cardul unei conferinte de presa, insa nu tuturor intrebarilor. In acelasi timp, Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a facut dezvaluiri socante atacand oameni importanti din lumea politica si nu numai.

- Unchiul Alexandrei Maceșanu susține ca are dovezi ca Gheorghe Dinca face parte din rețele de trafic de minore. Alexandru Cumpanașu afirma ca individul din Caracal, acuzat de uciderea a doua tinere, Alexandra și Luiza, este protejat și ca ar fi avut și alți complici.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei care ar fi fost rapia, sechestrata și ucisa de monstrul Gheorghe Dinca, a postat, joi dupa-amiaza, pe pagina sa de Facebook, un mesaj despre barbatul banuit ca ar fi criminal in serie.Alexandru Cumpanașu a publicat și fotografia unui presupus complice al…

- Alexandru Cumpanasu a dezvaluit pe Facebook ca principalul suspect, Gheorghe Dinca, face parte dintr-o retea de trafic cu minore si are complici in mai multe tari europene. Cumpanasu sustine ca acesta are multa influenta si este protejat. De asemenea, Cumpanasu a postat o poza cu un complice dovedit,…

- In cazul dispariției celor doua fete, Alexandra și Luiza, de la Caracal au vehiculat foarte multe zvonuri, dar se pare ca majotitatea celor implicați in rezolvarea cazului crede ca fetele sunt in viața! Iata ce a postat unchiul Alexandrei Maceașanu, Alexandru Cumpanașu:

- In cazul dispariției celor doua fete, Alexandra și Luiza, de la Caracal au vehiculat foarte multe zvonuri, dar se pare ca majotitatea celor implicați in rezolvarea cazului crede ca fetele sunt in viața! Iata ce a postat unchiul Alexandrei Maceașanu, Alexandru Cumpanașu:

- Alexandru Cumpanasu, unchiul fetei ucise in tragedia de la Caracal, a lansat marti seara o teorie halucinanta privind o legatura intre criminalul Gheorghe Dinca si fostul consilier guvernamental Darius Valcov.FARA CUVINTE Inregistrarea AUDIO COMPLETA publicata de familia Alexandrei Maceșanu:…