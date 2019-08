Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Mihai Fifor, susține ca ședința Coaliției a decurs fara probleme. Asta dupa ce șefa PSD, Viorica Dancila, a lispit de la discuțiile cu omologul ei din cadrul ALDE, Calin Popescu Tariceanu."Am avut astazi o noua ședința a Coaliției PSD-ALDE, o discuție productiva pe care…

- Un tren de marfa a deraiat, luni, in zona localitații Dornești, din județul Suceava, traficul feroviar fiind blocat pe linia care face legatura cu Putna.Potrivit Poliției Suceava, trenul cu patru vagoane a deraiat in zona localitații Dornești, conform Mediafax. Citește și: BOMBA in…

- Alexandru Cumpanașu a ieșit nervos de la Parchetul General, acolo unde a mers sa depuna o noua plangere care conține informații noi in cazul Caracal. Cumpanașu acuza ca acheta privind clanurile de la Caracal e tergiversata in mod intenționat.Citește și: BOMBA in dosarul Caracal: Soțul avocatei…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, o noua ieșire la adresa clanurilor de trafic de carne vie din Romania. Cumpanașu atenționeaza ca in cazul Caracal adevarul trebuie dezvaluit in totalitate de catre autoritați.Citește și: BREAKING Trei dintre victimele atacului de la Spitalul…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a declarat, marti, dupa ce s-a intalnit cu procurorul sef al DIICOT, Felix Banila, ca anchetatorii verifica toate pistele in cazul crimelor de la Caracal si nu se...

- Iohannis isi redescopera tara pe care o conduce de aproape cinci ani. Dancila ia un prim contact real cu tara pe care o guverneaza. Romania este acum un fel de Caracal, iar haosul din sistemul judiciar seamana cu dezordinea din casa groazei in care un monstru cu aparenta de om a ucis doua tinere. Dupa…

- ”De doua zile mi-am asumat aceasta lupta ca toți cei vinovați merita sa ajunga la pușcarie nu numai sa plece din funcții. Nu ma voi opri pana cand toți cei vinovați de la șeful STS-ului pana la ultimul lucrator, pana la ultimul polițist, nu vor plati cu pușcaria. Am reușit sa obțin de la președintele…