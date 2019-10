Stiri pe aceeasi tema

- Surse judiciare au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca, inainte de a-si inainta demisia din functia de procuror-sef al DIICOT, Felix Banila a cerut incetarea detasarii Oanei Haineala in functia de procuror-sef adjunct al DIICOT si a dispus revocarea acesteia din functia de consilier al procurorului-sef…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a anuntat, miercuri, ca a decis sa-si depuna demisia de onoare, sustinand, insa, ca nu a esuat in indeplinirea atributiilor, iar speta "Caracal" nu depaseste nivelul priceperii sale. Intr-un comunicat de presa difuzat miercuri, Felix Banila a precizat…

- Procurorul-sef DIICOT, Felix Banila, a prezentat o reacție publica dupa ce luni, președintele Klaus Iohannis i-a cerut in cadrul unei declaratii de presa "sa isi inainteze imediat demisia din functie .

- Klaus Iohannis a surprins, luni, cand, aflat la o acțiune politica a PNL, a decis sa zboare la București, pentru a-i cere demisia șefului DIICOT, Felix Banila. In numai 80 de minute, in cea mai mare graba, președintele s-a urcat in avion, a decolat, a aterizat, conform informațiilor STIRIPESURSE.RO,…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa luni searala Palatul Cotroceni. Șeful statului a criticat modul in care a fost condusa ancheta de la Caracal, drept urmare a cerut demisia imediata a procurorului șef al DIICOT, Felix Banila. Președintele Iohannis s-a referit și la evenimentele…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, cere, din nou, DIICOT sa audieze familia Dinca sub suspiciune de trafic de carne vie. Mai exact, Cumpanașu acuza ca familia Dinca face parte dintr-o rețea de trafic de carne vie și susține ca a depus in acest sens probe la DIICOT. Acuzațiile lui Cumpanașu…

- „#112vreausatraiesc GATA. DIICOT A REZOLVAT CAZUL! Daca nu fac atac cerebral zilele astea va fi mare minune. Șeful DIICOT a declarat așa din senin ca au cam terminst cu cazul Alexandrei și Luizei... pe baza a ce? El știe. Oamenii aștia se joaca cu focul. VOI FACE DECLARAȚII DE PRESA CA RASPUNS…

- Mai multe posturi TV au anunțat, joi seara, ca oasele gasite in padure zilele trecute, dupa ce Gheorghe Dinca a dat indicații unde le-a aruncat, ar fi ale Alexandrei.Citește și: Ciudațenia din cazul de la Caracal. Ce a tranșat Gheorghe Dinca in ziua in care Alexandra a sunat la 112 S-a…