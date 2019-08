Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanasu a declarat, marti, la sediul DIICOT, ca nu crede ca Gheorghe Dinca este criminalul nepoatei sale, precizand ca barbatul nici macar nu era in casa la ora la care se presupune ca ar fi prins-o pe Alexandra Macesanu vorbind la telefon cu Politia. "Nu vreau sa intru in paranoia sa cred…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata, a anunțat Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. IML confirma ca rezultatul testelor pe oasele gasite in locuința lui Dinca este pozitiv și aparțiv fetei.

- Politia, procurorii si criminalul sunt pe terasele Dunarii, unde sunt si mai multe canale de irigatii, dar si ostroave. Acolo ar putea fi aruncat cadavrul primei fete ucise, Luiza. Gheorghe Dinca a fost adus, luni dupa-amiaza, dupa audieri, pentru a fi efectuata reconstituirea. Barbatul si-a recunoscut…

- Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, ar fi fost internat in trecut de opt ori la Spitalul de Psihiatrie. Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a dezvaluit luni ca barbatul a fost internat la Psihiatrie de cel putin opt ori si ar fi fost cunoscut drept un om violent.

- Actrița Carmen Tanase a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj prin intermediul caruia și-a transmis revoltadupa moartea Alexandrei, fata luata la ocazie de Gheorghe Dinca, in Caracal. „Deci, o fetița suna la 112 de trei ori și spune ca e rapita. STS, cu mare buget, nu reușește sa o localizeze ,incurca…

- Alexandra Maceșanu (15 ani) și Mihaela „Lulu” Melencu (19 ani) au disparut dupa ce au luat o mașina de ocazie. Criminalul lor se pare ca este Gheorghe Dinca, un barbat din Caracal, in casa caruia au fost gasite resturi umane, dar și obiecte care le-ar fi aparținut fetelor. Poliția a intervenit tardiv,…