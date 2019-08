Alexandru Cumpănaşu: Din păcate, sistemul a învins. Vinovat este mortul "#112vreausatraiesc. Dragi prieteni, SISTEMUL A INVINS: MORTUL ESTE VINOVAT si DINCA E DOAR UN PSIHOPAT. Este noul consemn dinspre toate zonele: ACOPERITI URGENT CAZUL CARACAL. Nu exista clanuri, nu exista grupari de crima organizata in Caracal, in Olt sau oriunde in Romania. Tot mai multe "conserve" pensionate din politie, parchet si nu numai s-au activat deodata si ne explica cum Dinca este un biet batranel cu apucaturi sexuale, ba mai mult este promovata intens teza acestui animal prin care el nici nu a vrut sa le omoare. El doar le-a lovit si, ce sa vezi, in cazul lui Alex a incercat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

