- Cartela telefonica și telefonul Alexandrei Maceșanu au fost gasite in parcul din Caracal. Cele doua au fost separate și aruncate in locuri diferite, potrivit Antena 3. Pana acum, singurele probe care arata ca Alexandra Maceșanu a fost in casa lui Gheorghe Dinca sunt telefonul de pe care a sunat la 112…

- Traficul de persoane devine un scenariu din ce in ce mai plauzibil in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu! Numerele de telefon descoperite de polițiști in telefonul presupusului criminal din Caracal, Gheorghe Dinca, ar putea schimba total cursul anchetei.

- Un șofer de tir cu peste 25 de ani de experiența a postat pe pagina de Facebook un indemn pentru colegii sai de breasla: "Șoferi hadeți sa o gasim pe Alexandra". Mihai Erdei, barbatul care a povestit in luna ianuarie pentru Libertatea cum șoferii romani de TIR devin, fara voia lor, carauși pentru emigranții…

- Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu a dezmințit, la Romania TV, zvonurile conform carora ADN-ul fetei ar fi fost gasit in cenușa din butoiul din curtea lui Gheorghe Dinca.Citește și: Marian Godina il umilește pe un fost șef din poliție: ‘Incepand de azi ii voi arata pe toți care fac de…

- O adolescenta, disparuta din 28 iunie, este in continuare cautata iar cazul a fost preluat de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Cristian Grigorescu, anunța AGERPRES.Citește și: BOMBA Gheorghe Dinca a fost AUDIAT la Craiova pentru o…

- Magda Vasiliu, fosta prezentatoare de la postul de televiziune Prima TV, a reacționat vehement dupa apariția stenogramelor apelurilor pe care Alexandra Maceșanu, victima lui Gheorghe Dinca, le-a facut la serviciul de urgența 112. Magda Vasiliu a rabufnit la adresa celor care au vorbit cu Alexandra la…

- Ies la iveala noi informații legate de cazul crimelor din Caracal! Apar noi detalii, dupa ce unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a facut public numarul de telefon de pe care a fost sunata mama victimei.Concret, ies la iveala informații conform carora Gheorghe Dinca ar fi... Citește AICI…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, fata disparuta de la Caracal, a declarat in direct la un post de televiziune ca exista rezultatul probelor ADN care arata ca fata fost in masina lui Gheorghe Dinca.