- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Macesanu, fata ucisa de Gheorghe Dinca, este in prim-plan in aceasta perioada, dupa ce a devenit purtatorul de cuvant al parintilor fetei.Cu toate astea, in atenția presei, acesta a intrat atunci cand s-a casatorit cu Simona. Puțini sunt, insa, cei care știu…

- Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanasu, a mers la Parchetul General pentru a depune o plangere penala, el sustinand ca a fost amenintat de mai multe persoane si are informatii ca acestia sunt apropiati ai lui Gheorghe Dinca. "Am primit foarte multe amenintari, de toate felurile. S-a depasit deja gradul…

- Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu, susține ca exista un martor care a vazut doua mașini parcand in fața casei lui Dinca, in ziua dispariției nepoatei sale. Cumpanașu susține ca acest martor nici macar nu a fost audiat de procurori, cu toate ca el susține ca a vazut mai multe persoane ieșind…

- Unchiul Alexandrei face noi dezvaluiri despre dimineata in care politistii si procurorii au intrat in casa ororilor si au descoperit primele indicii despre ceea ce s-a intamplat acolo. La numai o ora...

- Unchiul Alexandrei lanseaza noi critici la adresa anchetatorilor, dupa gasirea telefonului și a cartelei nepoatei sale, și spune ca mai important este sa se elucideze ce este in telefonul lui Gheorghe Dinca.„DIICOT a fost mai preocupat sa vada daca e sanatos la cap. Ori sunt incompetenti,…

- La data de 1 august a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigarea a Criminalitatii Economice au actionat in vederea prevenirii si combaterii comertului ilicit, mai ales cu bunuri si produse agroalimentare si de origine animala. De asemenea, actiunile politistilor au vizat prevenirea si combaterea…

- Unchiul Alexandrei a declarat, joi seara, la Romania TV, ca nepoata sa este in viața și este captiva unei rețele de carne vie, rețea protejata. Din ea face parte și fiica monstrului. El nu a spus de cine este protejata rețeaua și cat de sus merge protecția, dar le da anchetatorilor mura in gura piste…

- Noul ministru al Afacerilor Externe a obținut anul trecut salarii de zeci de mii de euro. Din declarația de avere și interese personale a acestuia aflam insa ca Nicolae Popescu nu are in proprietate niciun bun imobil sau mobil, in timp ce familia sa deține trei apartamente, o vila, dar și un automobil,…