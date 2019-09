Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Medicina Legala va fi verificat de Corpul de Control dupa ce a anuntat ca va relua analizele ADN in cazul crimelor din Caracal. Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu, a anuntat in direct la Antena 3 ca va depune o plangere la ministerul Sanatatii pentru a fi incepute verificarile.Ziua…

- Printre probe, se numara și o geanta albastra, mica, cu o inchizatoare aurie. Alexandru Cumpanașu s-a interesat la parinții Alexandrei Maceșanu și a revenit cu un telefon la Antena 3, unde a spus ca geanta gasita sub scaunul din dreapta șoferului, in mașina lui Gheorghe Dinca, nu aparține…

- Exista un martor care spune ca a vazut mașini parcate in fața casei lui Dinca, in ziua dispariției Alexandrei Maceșanu. Unchiul fetei, Alexandru Cumpanașu, a zis joi la Antena 3 ca va merge luni la DIICOT sa ceara audierea martorului.„Acest martor e destul de convins de ceea ce a vazut. Luni…

- Update! Unchiul fetei: Alexandra este confirmata decedata de testele ADN. ”Oameni buni ai acestei tari care ne-ati fost alaturi, ALEXANDRA ESTE CONFIRMATA DECEDATA de testele ADN. Ministrul Justitiei l-a anuntat pe varul meu Am esuat. Nu am reusit sa salvez viata acestui minunat copil. Daca as fi aflat…

- ADN-ul oaselor gasite in butoiul lui Gheorghe Dinca coincide cu ADN-ul parinților, dupa cum a anunțat Alexandru Cumpanașu, la Antena 3. Adrian Ursu a spus, in lacrimi, la Antena 3, ce detalii a mai dat Gheorghe Dinca astazi anchetatorilor. ”Le-a aratat din nou butoiul acela cu inalțime…

- Alexandru Cumpanașu a reacționat dupa ce ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a afirmat, joi, la Antena 3, ca a invațat de acasa sa nu se urce intr-o mașina cu un strain, facand referire la cazul Alexandrei din Caracal.

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșan, a povestit joi, in cadrul unui interviu pentru Antena3, ca in timp ce iși cauta fiica a fost foarte aproape de locul in care fata era sechestrata."Ce ma caiesc eu este pentru ca am trecut la o strada de ea - noi am fost pe Decebal, ea a fost pe Craiovei. Asta…

