- Alexandru Cumpanașu a facut noi declarații dupa ce a discutat cu ministrul Afacerilor de Interne. Unchiul Alexandrei susține ca in cadrul Jandarmeriei Romane ar putea aparea o noua instituție care sa se ocupe de siguranța elevilor in școli.

- Guvernul promite implementarea sistemului de localizare rapida AML (Advanced Mobile Location) in maximum un an de zile, fiind deja pregatita o ordonanta de urgenta in acest sens care va fi pusa joi in dezbatere publica. Anuntul a fost facut de Raed Arafat care a condus comitetul de criza, infiintat…

- Incredibil. Dupa ce a acuzat ca a fost batut de polițiști, dar a fost contrazis de IML, iar mai apoi a plimbat anchetatorii pe mai multe piste false, Gheorghe Dinca a cedat. Bestia de la Caracal a batut cu pumnul in masa in fața oamenilor legii și a cerut sa fie lasat in pace.Citește și: Alexandru…

- George Jiglau, politolog, a declarat ca în ambele cazuri a existat „o acumulare de incompetența și clientelism”. Alexandra Macesanu, în vârsta de 15 ani, a disparut pe 24 iulie. Dupa ce a telefonat 112 pentru a spune ca a fost rapita, a fost nevoie de autoritațile…

- La o zi dupa ce a publicat stenogramele convorbirilor telefonice ale Alexandrei cu agentii de la 112, Alexandru Cumpanasu, unchiul victimei, a explicat intr-o emisiune televizata ce intentioneaza sa faca privind o candidatura la prezidentiale.

- Premierului Viorica Dancila le-a reprosat liderilor PSD, in Comitetul Executiv de luni seara, ca n-au sarit sa apere imaginea Guvernului si a partidului in contextul crimelor de la Caracal, sustin surse politice pentru Adevarul. Dancila crede ca tragedia din Olt poate fi un nou caz Colectiv, care a…

- "In primul an de mandat, Președintele Romaniei a avut de gestionat tragedia de la Colectiv. Atat de eficient a fost leadership-ul domniei sale incat, aproape patru ani mai tarziu, ne confruntam cu un alt eșec sistemic al instituțiilor statului: tragedia de la Caracal. In cei patru ani…

- Alianta USR-PLUS a stabilit, in urma unor negocieri interne, ca Dan Barna sa fie candidatul aliantei la prezidentiale, iar pentru functia de premier l-au validat pe Dacian Ciolos. Anuntul a fost facut, duminica, de cei doi lideri ai aliantei 2020.