In tot acest timp cat a ieșit pe post pentru a cere dreptate pentru Alexandra, Cumpanașu a fost acuzat ba ca este cu PSD, ba ca este cu alt partid, ba ca vrea sa candideze la prezidențiale. Pe Facebook, au fost distribuite imagini in care apare, de exemplu, cu Viorica Dancila, dar și cu alți politicieni. Invitat duminica seara la B1 TV, Alexandru Cumpanașu a explicat ca dat fiind faptul ca este in fruntea unei organizații importante este normal sa discute cu politicienii.

”Se chinuie unii sa spuna ca sunt cu PSD. Totuși... am cerut demisia ministrului de Interne, era de la PSD etc. (...)…