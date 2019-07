Alexandru Cumpănașu avertizează politicienii: „Să nu îndrăznească să se urce pe Alexandra, pe cadavrul ei” Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a atenționat politicienii sa nu profite de drama familiei sale, care a indignat o țara intreaga, pentru a-și face imagine. „Sa nu indrazneasca sa se urce pe Alexandra, pe cadavrul ei, pentru ca ma urc eu cu picioarele pe ei” a spus Cumpanașu. Unchiul fetei despre care se banuiește ca a fost ucisa de individul din Caaracal este indignat de discuțiile pe marginea acestui caz extrem de grav, care vor avea loc in Comisia de Aparare de la Senat. Alexandru Cumpanașu considera ca au aparut deja primele semne ale unei rafuieli poltice pe marginea acestei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

