Stiri pe aceeasi tema

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a izbucnit dupa ce o femeie a marturisi ca Gheorghe Dinca cerea taxe de protecție acum zece ani, pe vremea cand locuia in Italia. Femeia a dezvaluit ca alaturi de un alt barbat Dinca obliga femei sa se prostitueze. „In aceasta seara s-a confirmat faptul…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a izbucnit dupa ce o femeie a marturisit, ieri, la Antena 3 ca Gheorghe Dinca cerea taxe de protecție acum zece ani, pe vremea cand locuia in Italia. Femeia a dezvaluit ca alaturi de un alt barbat Dinca obliga femei sa se prostitueze."In aceasta…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu susține ca are dovezi ca Gheorghe Dinca face parte din rețele de trafic de minore. Alexandru Cumpanașu afirma ca individul din Caracal, acuzat de uciderea a doua tinere, Alexandra și Luiza, este protejat și ca ar fi avut și alți complici.

- Apar noi informatii incendiare despre Gheorghe Dinca. Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, sustine ca Dinca ar fi fost amantul unei influente judecatoare din Caracal. "Acest individ nu este ceea ce pare. El este parte a crimei organizate si are complici in Anglia si Italia. E un adevarat…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul fetei ucise in tragedia de la Caracal, a lansat marti seara o teorie halucinanta privind o legatura intre criminalul Gheorghe Dinca si fostul consilier guvernamental Darius Valcov.FARA CUVINTE Inregistrarea AUDIO COMPLETA publicata de familia Alexandrei Maceșanu:…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a reactionat dur, dupa aparitia in presa a stenogramelor audio cu apelurile la 112 date de Alexandra, victima criminalului Gheorghe Dinca, din Caracal. Parlamentarul spune ca este vorba despre "cazuri", nu despre un caz. "Wow! Au aparut stenogramele?! Oameni buni! Ferice…

- Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, faptul ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, cele doua adolescente pe care le-a luat cu mașina, la ocazie. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, una dintre victimele calaului din Caracal susține ca s-au gasit mai multe probe care atesta ca fata a fost in mașina…

- Apar noi ipoteze șocante in ancheta de la Caracal. Deși oamenii fac cautari intr-un lac din apropierea casei presupusului criminal, in paralel apar noi ipoteze. Anchetatorii iau in calcul și varianta ca Alexandra sa nu fi fost ucisa, ci violata și mai apoi plasata unei rețele de trafic de persoane.Citește…