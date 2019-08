Alexandru Cumpănaşu, apel către Diaspora: Nu vă costă nimic. Dacă aveţi bănuieli, vă rog să îmi scrieţi "#112vreausatraiesc. APEL CATRE DIASPORA: Dragi prieteni, nu am somn cu gandul la chinurile ingrozitoare prin care a trecut si poate trece Alexandra. La nemernicia unui STAT impotent si complice, la miile de informatii pe care le-am primit de la dumneavoastra si care ma rascolesc cu fiecare caz si fiecare poveste tragica. Cum am ajuns atat de inumani? De indolenti? De ANIMALE? Pt ce se mai duc la serviciu unii functionari?! Va rog inca o data, daca aveti rude sau prieteni plecati afara dati-le va rog un telefon. Verificati ca sunt bine. Nu va costa nimic. Si daca aveti vreo banuiala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

