Alexandru Cumpănașu anunță decizia părinților Alexandrei și solicită DESFIINȚAREA DIICOT și IGPR Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, susține ca a discutat cu familia și au convenit sa o considere vie pe aceasta, pana cand nu vor avea o dovada a trupului viu sau nu. Cumpanașu arata ca DIICOT și IGPR nu a inceput razboiul cu clanurile mafiote din Romania, dupa cazul de la Caracal și de aceea solicita desființarea celor doua instituții. Citește și: ALERTA - Tariceanu anunța ca s-a SEMNAT alianța intre ALDE și Pro Romania ”Dupa discutia de ieri cu parintii am hotarat impreuna ca Alexandra este VIE pana cand trupul ei viu sau nu va apare si atata timp cat in sufletul nostru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Familia Luizei a depus o cerere la DIICOT in dosarul anchetei in cazul din Caracal prin care solicita daune morale in valoare de 300.000 de euro, au precizat surse judiciare.Citește și: ALERTA - Tariceanu anunța ca s-a SEMNAT alianța intre ALDE și Pro Romania Surse judiciare au precizat,…

- Ancheta continua, sambata, in Caracal, la casa lui Gheorghe Dinca, dupa ce familia Alexandrei a primit vestea ca fata lor a fost ucisa. ADN-ul din oasele și cenușa recoltate coincid cu cele ale copilei care a sunat de trei ori la 112, pentru a fi salvata, fara succes.Alexandru Cumpanașu a…

- Stenograma cu convorbirea dintre Alexandra, fata ucisa la Caracal și polițistul de la 112 a fost facuta publica. Mai mult, inregistrarea audio cu intreaga discuție purtata de tanara cu operatorii de la 112 a ajuns pe internet (*vezi la finalul articolului). Iata discuția publicata pe Facebook de Alexandru…

- Alexandru Cumpanașu, a carei nepoata ar fi fost rapita, violata și ucisa de monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, a declarat, marți dupa-amiaza, la B1 TV, ca abia mai are putere sa vorbeasca."Imi este greu sa vorbesc, am citit transcrierile. Sunt niște informații pe care STS le da familiei.…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul fetei ucise la Caracal, a publicat raportul oficial cu evolutia pe ore in cazul Alexandra. Din raport reiese ca parintii Alexandrei au mers inca de miercuri seara la politie sa raporteze disparitia fetei, insa li s-a spus sa revina a doua zi.

- PNL solicita desecretizarea apelurilor facute de catre Alexandra la 112, in cazul din Caracal, transmis deputatul Florin Roman. Liberalul spune ca „oricat de șocante ar fi inregistrarile, ele sunt dovada ca adevarul nu poate fi ascuns”, anunța MEDIAFAX.Citește și: Cata incompetența la Caracal!…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, una dintre tinerele ucise la Caracal, a declarat ca politistul de la IPJ Olt caruia i-a fost transferat apelul la 112 n-a facut nimic sa o ajute pe tânara.

- Gheorghe Dinca, barbatul de 65 de ani din Caracal acuzat ca a ucis doua adolescente, și-a recunoscut duminica faptele in fața procurorilor. Analizele de laborator au confirmat prezența ADN-ului Alexandrei, fata care a sunat la 112 sa ceara ajutor, in mașina și in casa lui.