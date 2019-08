Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu lanseaza o noua ipteze uluitoare cu privire la rețelele de trafic existente in Romania. In anumite licee de top se face trafic de minore, susține unchiul Alexandrei Maceșanu, fata despre care se presupune ca a fost rapita și ucisa de Gheorghe Dinca.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, o noua ieșire la adresa clanurilor de trafic de carne vie din Romania. Cumpanașu atenționeaza ca in cazul Caracal adevarul trebuie dezvaluit in totalitate de catre autoritați.Citește și: BREAKING Trei dintre victimele atacului de la Spitalul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Romania urmeaza sa preia zece migranti din Malta, care sa fie relocati, dupa ce a raspuns favorabil, alaturi de alte state, unui apel de preluare facut de Comisia Europeana. "Este o decizie care arata disponibilitatea Romaniei de a contribui la efortul…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, susține ca o persoana a sunat-o pe mama Alexandrei cerand rascumparare pentru a le elibera pe fiica ei și pe Luiza. Individul a fost prins in flagrant de polițiști, dar totul s-a dovedit a fi o pista falsa și o gluma bolnava. Alexandru Cumpanașu a facut…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, fata ucisa la Caracal, a publicat pe pagina sa de Facebook raportul integral cu privire la lipsa de intervenție a autoritaților pentru salvarea fetei.

- Tatal Alexandrei, scrisoare emoționanta: ”Dumnezeu e sus și ii vede pe toți: și pe cei rai, și pe cei buni, și are grija de fiecare”. Alexandru Cumpanasu a publicat pe Facebook o scrisoare a tatalui Alexandrei Macesanu, in care acesta arata ca are incredere in continuare in autoritati pentru a-i gasi…

- Alexandru Cumpanașu, a carui nepoata ar fi fost sechestrata, violata și rapita de monstrul Gheorghe Dinca la Caracal, a dezvaluit, miercuri seaa, la B1 TV, ca presupusul criminal ar face parte dintr-un clan, care s-ar ocupa cu traficul de persoane.Unchiul fetei, despre care anchetorii spun…

- Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu a dezmințit, la Romania TV, zvonurile conform carora ADN-ul fetei ar fi fost gasit in cenușa din butoiul din curtea lui Gheorghe Dinca.Citește și: Marian Godina il umilește pe un fost șef din poliție: ‘Incepand de azi ii voi arata pe toți care fac de…