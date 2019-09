Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata ucisa la Caracal, a facut, joi, o noua postare pe Facebook, in care acuza autoritațile ca n-au facut nimic și ca, in curand, va face un anunț și are nevoie de sfatul oamenilor.Intrebat zilele trecute de Victor Ciutacu, la Romania TV, daca va candida,…

- "M-am gandit de multe ori la acest lucru, dar deja nu mai pot da acelasi raspuns la nesfarsit. Va intreb pe voi: este cazul sa candidez la presedintia Romaniei? Este o intrebare foarte importanta pe care v-o adresez si am nevoie de sfatul dumneavoastra. Pentru cei care considera ca DA, vreau sa va…

- "Dați-mi o buna politica interna ca sa pot face o buna politica externa, zicea Nicolae Titulescu. Așadar, dragii mei, nu putem sa facem abstracție de politica interna a Romaniei. Despre actuala criza guvernamentala, despre remaniere, despre calea de ieșire din criza, voi face o declarație publica…

- Anunț, cica șocant, astazi pe scena politica din Romania! „Rebutul politic" Tariceanu, așa cum l-a numit fostul sau partener de coaliție Daniel Constantin, adica domnul Calin Anton Constantin Popescu Tariceanu, se retrage de la guvernare. Miniștrii sai iși dau demisia, Calin Tariceanu demisioneaza de…

- De cind la Chisinau s-a creat o alianta periculoasa cu Dodon, inclusiv cu sprijinul tacit si, as spune, cu tradarea clasei politice din Romania, nu mai am niciun fel de respect fata de toti ”marii lideri politici” de peste Prut – fosti sau actuali Presedinti, lideri de partide, care au consimtit la…

- Fostul vicepreședinte al PMP Radu Cristescu a anunțat, duminica, pe Facebook, ca a acceptat invitația Vioricai Dancila de a se alatura Partidului Social Democrat, un partid care se schimba și în a carei schimbare crede. El a fost exclus din PMP în luna mai, dupa ce l-a atacat pe Eugen Tomac,…

- "Motivarea deciziei CCR de invalidare a inițiativei „Oameni noi in politica” arata ca cel mai mare proiect civic de reforma electorala din istoria Romaniei a fost blocat, pe de o parte, de reaua-credința a primarilor sau de incompetența unor funcționari din primarii, iar, pe de alta parte, de judecatorii…

- Deficitul de forta de munca din industria de morarit si panificatie din Romania este de circa 4.000 -5.000 de oameni, in jur de 10% din totalul lucratorilor din acest sector, care inregistreaza in prezent in jur de 40.000 - 45.000 de angajati, a declarat, miercuri, vicepresedintele Patronatului Roman…