"#112vreausatraiesc. Dragi prieteni, pt ca mai multi colegi m-au intrebat, va informez ca am solicitat MAI asigurarea protectiei mele si a familiei in aceasta perioada. Lupta cu clanurile mafiote din stat si din afara lui i-a facut pe unii s-o ia razna si sa ma ameninte pe mine si familia mea cu moartea dar si alte forme de amenintare. Am urmat calea legala si am informat Parchetul General si MAI. Care au dispus masurile pe care le-au considerat necesare in functie de informatiile predate dar si cele pe care acestia le detin.

S-a incercat initial propunerea ca Politia sa faca acest lucru…