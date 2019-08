Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata de tragedie, a spus Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. Oasele gasite in butoi ii aparțin copilei! „Ministrul Justiției l-a anunțat pe varul meu de rezultat. Se confirma. Vestea a ajuns…

- ”Ministrul Justiției l-a anunțat pe varul meu, se confirma datele. ADN-ul Alexandrei din acea cenușa cu ADN-ul parinților se confirma.” a spus Alexandru Cumpanașu, la Antena 3.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, continua sa faca declarații dure despre cazul in care nepoata sa a fost rapita de Gheorghe Dinca, barbatul care ar fi marturisit ca a ucis-o. Cumpanașu a vorbit, la Antena 3, despre drama familiei sale, care așteapta din moment in moment sa afle rezultate de…

- Alexandru Cumpanașu a reacționat dupa ce ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a afirmat, joi, la Antena 3, ca a invațat de acasa sa nu se urce intr-o mașina cu un strain, facand referire la cazul Alexandrei din Caracal.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal, a fost dus, joi, de la Spitalul Penitenciarului Jilava la Institutul Național de Medicina Legala, pentru control medical. Acesta s-a plans ca a fost agresat de anchetatori și cere certificat medico-legal, anunța Antena 3, care citeaza…

- Oasele gasite in ”caza groazei” din Caracal sunt umane și, potrivit Antena 3, care citeaza surse din Institutul Național de Medicina Legala (INML), acestea ar aparține unui om de talie mica, subțire, posibil sa aparțina unui copil. Urmeaza sa se vada daca ADN coincide cu cel al Alexandrei. Felix Banila…

- Imediat dupa aflarea veștii ca nepoata sa a dat 5 apeluri la 112 Alexandru Cumpanașu, a intervenit la Antena 3, facand o dezvaluire incendiara. Dezvaluirea a pornit de la revolta lui Cumpanașu impotriva explicației STS privind intarzierea contractului pentru modernizarea infrastructurii sistemului național…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a anuntat duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca au fost gasite probe ADN care corespund Alexandrei in masina lui Gheorghe Dinca. "S-au gasit probe de ADN care corespund Alexandrei in masina acestui nenorocit, pe fire de par si pe scotch-ul…