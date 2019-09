Stiri pe aceeasi tema

- "#112vreausatraiesc #oromaniefaraclanuri. ASTAZI SCOALA A INCEPUT FARA ALEXANDRA! Dragi romani, astazi au inceput scoala copiii nostri. Am fost la scoala fetelor mele personal si foarte multi parinti au procedat la fel, nu doar pentru ca asa este normal, dar si pentru ca FRICA a cuprins Romania.…

- Alexandru Cumpanașu a declarat ca raportul INML transmis, luni, catre DIICOT și care arata ca dinții și oasele identificate in butoiul din casa lui Gheorghe Dinca conțin ADN-ul Alexandrei Maceșanu, cu o probabilitate de 99,93%, nu schimba cu nimic situația existenta. „Nu e nicio noutate. Practic,…

- Alexandru Cumpanasu a publicat, duminica, pe Facebook, o scrisoare scrisa de Ioan Maceșanu, tatal fetei de 15 ani care a sunat de trei ori la 112 inainte sa fie ucisa de Gheorghe Dinca. Tatal Alexandrei Maceșanu a trimis o scrisoare publica in care vorbește despre faptul ca ii pare rau ca l-a implicat…

- Mai multe posturi TV au anunțat, joi seara, ca oasele gasite in padure zilele trecute, dupa ce Gheorghe Dinca a dat indicații unde le-a aruncat, ar fi ale Alexandrei.Citește și: Ciudațenia din cazul de la Caracal. Ce a tranșat Gheorghe Dinca in ziua in care Alexandra a sunat la 112 S-a…

- Mama Luizei Melencu, fata pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a omorat-o la Caracal, a declarat ca miercuri, 7 august 2019, anchetatorii s-au deplasat la Diosti, la domiciliul fetei, de unde au ridicat mai multe lucruri.