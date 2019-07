Apel I - 25/07/2019, ora: 11:05:08 a.m.

Op. 112 (1): Alo, 112, ce urgenta aveti? Alo?

A.M.: Buna ziua, vreau si eu în legatura cu politia!

Op. 112 (1): Ce s-a întâmplat doamna, cum va numiti?

A.M.: Sunt domnisoara, am 15 ani, si ieri am fost sechestrata de catre un domn...

Op. 112 (1): Cum te cheama?

A.M.: Macesanu Alexandra, va rog veniti repede, nu stiu unde sunt....

Op. 112 (1): Cum adica nu stii unde esti? În ce localitate te afli?

A.M.: În Dobro ... Aaa.. În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu…