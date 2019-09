Alexandru Cumpănașu a EXPLODAT după implicarea FBI în cazul Caracal: 'E o palmă pentru Ana Birchall' Varul tatalui Alexandrei Maceașnu, Alexandru Cumpanașu, a reacționat la vestea ca FBI va analiza ramașițele din padurea de la Caracal. "Constat ca, in cele din urma, DIICOT (oricat de greu i-ar fi) mi-a dat dreptate, ințelegandu-mi raționamentul pentru care m-am opus atat de virulent implicarii INML in rezolvarea cazului Alexandra. Prin competența sa legala, DIICOT investigheaza astfel de rețele de trafic de persoane, atat pe teritoriul Romaniei, cat și transfrontalier. Acest element este și in vizorul FBI, care și-a deschis in decursul anilor mai multe birouri in Europa. Implicarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

