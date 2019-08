Stiri pe aceeasi tema

- ”Dragi romani, NU mai am nici un dubiu: Monstrul care a luat-o pe Alexandra este PROTEJATTT. NU este un singuratic psihopat. Este parte din retele de trafic de minore!!!!. Are complici in mai multe tari europene. Si multa protectie din Romania. Va rog ajutati ma sa punem presiune pe toate institutiile…

- Autoritatile sunt in alerta acum si incearca sa afle cate victime a facut, de fapt, Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani, in ultimii ani. Procurorul general, Bogdan Licu, a precizat ca nu era nevoie ca politistii sa astepte atat de mult pentru a o salva pe Alexandra, ultima victima a criminalului din…

- Gheorghe Dinca, barbatul, care era cunoscut drept „Popicu”, in varsta de 66 de ani, a fost retinut de oamenii legii dupa ce a recunoscut duminica uciderea celor doua fete, Alexandra si Luiza, in varsta de 15 ani, respectiv 18 ani. Barbatul a spus ca dupa ce le-a ucis pe fete le-a ars. Unchiul Alexandrei,…

- "Rușinea țarii. Parlamentul, ne-au omorat copilul. Criminali ordinari. De ce ne-au omorat copilul?", a spus tatal Luizei, rima fata violata, ucisa, tranșata și arsa de monstrul din Caracal.Tatal fetei: "Noi am auzit de la televizor ce s-a intamplat", informeaza mediafax.ro. Citește…

- Tatal Alexandrei Maceșanu, fata ucisa de suspectul din Caracal, a avut un dialog incredibil cu șeful poliției din oraș. Omul legii i-a spus sa nu se grabeasca sa ceara intervenția oamenilor legii, ca poate fata e „incurcata cu vreunul”. „Seful Politiei din Caracal s-a adresat in felul acesta tatalui…