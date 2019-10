Alexandru Cumpănaşu a ajuns la capătul puterilor. Anunţ DISPERAT pentru fanii de pe Facebook Campania electorala pentru prezidențiale, cautarea Alexandrei l-a adus la sapa de lemn pe Alexandru Cumpanasu. Sau cel puțin așa susține acesta intr-un apel postat pe Facebook. Alexandru Cumpanașu: "Dincolo de orice atac (total nejustificat și ticalos) la adresa mea și a familiei mele, trebuie sa ințelegeți ca ma lupt cu un SISTEM marșav, clientelar, puternic finanțat din bani publici și din zona clanurilor politice.” Alexandru Cumpanasu a plans minute in sir in direct pe Facebook: "Sunt la capatul puterilor, mi-as da si viata" VIDEO "Campania mea electorala (bine pusa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata ucisa la Caracal, a facut, joi, o noua postare pe Facebook, in care acuza autoritațile ca n-au facut nimic și ca, in curand, va face un anunț și are nevoie de sfatul oamenilor.Intrebat zilele trecute de Victor Ciutacu, la Romania TV, daca va candida,…

- "#112vreausatraiesc. APELUL SI DISPERAREA UNEI MAME IN FATA UNUI STAT MAFIOT SI ABUZIV. Dupa ultima vizita la parintii Alexandrei si disperarea acestor oameni recunosc ca am innebunit si nu mai astept nimic de la DIICOT! TREBUIE SA NE LUAM VIATA IN MAINI. ACEASTA FEMEIE ESTE DISPERATA asa cum este…

- ”Nu mai au mult si vor scrie ca eu am rapit-o...campania electorala le-a luat mintile rau unora si ataca cu frenezie (fara imaginatie ce-i drept) implicarea mea in acest caz special. Dar voi lichelelor care debitati asa ceva ce ati fi facut daca un membru al familiei v-ar fi sunat intr-o astfel de…