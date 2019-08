Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Coita, numit intr-un post de consilier onorific al premierului Viorica Dancila pe 12 august, a anunțat, luni seara, ca a demisionat.”Am anunțat-o pe doamna premier in aceasta seara ca demisionez. Nu mi se pare corect sa ocup o funcție, fie ea și onorifica și neremunerata, atata timp…

- Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, actual consilier onorific al premierului Viorica Dancila, analizeaza, intr-un mesaj pe Facebook, actul semnat de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și cel al SUA, Donald Trump. Laufer este un bun cunoscator al mediului american, el fiind, de…

- Alexandru Ion Coita a fost numit, luni, consilier onorific al premierului Viorica Dancila."Se acorda lui Alexandru Ion Coita calitatea de consilier onorific al prim-ministrului. Activitatea acestuia este neremunerata", se arata intr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, luni,…

- Laurentiu Adrian Neculaescu a fost numit in functia de consilier de stat pe probleme de mediu in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, este așteptat, marți, la Tribunalul Gorj, unde se afla dosarul in care este judecat pentru instigare la dare si luare de mita. Considerat „creierul” masurilor legisative importante din guvernarea PSD, printre care OUG 114 fiscala si…

- Numele lui Darius Valcov a fost vehiculat in randul celor carora li s-a cerut demisia, in PSD, imediat dupa apariția primelor rezultate ale alegerilor europarlamentare. Darius Valcov și-a dat demisia la cererea primului ministru.