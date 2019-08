Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Coita, numit intr-un post de consilier onorific al premierului Viorica Dancila pe 12 august, a anunțat, luni seara, ca a demisionat.”Am anunțat-o pe doamna premier in aceasta seara ca demisionez. Nu mi se pare corect sa ocup o funcție, fie ea și onorifica și neremunerata, atata timp…

- Pe 12 august, Viorica Dancila publica, in monitorul oficial, numirea in funcția de consilier onorific al lui Alexandru Coita, unul dintre invitații frecvenți ai televiziunilor Antena 3 și Romania TV. La numai 7 zile de la numire, Coita spune ca a fost surprins de decizia premierului și ca nu accepta…

- Alexandru Ion Coita a fost numit, luni, consilier onorific al premierului Viorica Dancila."Se acorda lui Alexandru Ion Coita calitatea de consilier onorific al prim-ministrului. Activitatea acestuia este neremunerata", se arata intr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, luni,…

- Laurentiu Adrian Neculaescu a fost numit in functia de consilier de stat pe probleme de mediu in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia…

- Darius Valcov a demisionat luni din funcția de consilier al premierului dupa o discuție avuta cu Viorica Dancila. Valcov era omul pus de Liviu Dragnea sa o supravegheze pe Dancila, avand o imensa autoritate asupra guvernului. Considerat de propaganda PSD drept un „geniu al economiei”, Darius Valcov…

- Darius Valcov ar fi demisionat, luni, din functia de consilier al premierului pe probleme economice, in urma unei discutii cu premierul Viorica Dancila, conform unor surse guvernamentale. Se pare ca premierul Viorica Dincila a acceptat demisia lui Valcov. Demersul lui Valcov vine in contextul in care…

- Decizia acestuia vine in contextul in care, inca de marta trecuta, Viorica Dancila a anuntat ca o va elibera din functie pe Anca Alexandrescu, apropiata a lui Liviu Dragnea, din functia de consilier onorific si de la departamentul de comunicare PSD, spunand ca urmeaza o decizie si legat de Darius Valcov.…

- Anca Alexandrescu a fost eliberata joi din functia de consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia privind incetarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului in cazul Ancai Alexandrescu a fost publicata in Monitorul Oficial. Anca Alexandrescu a…