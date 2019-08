Stiri pe aceeasi tema

- Efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Craiova vor asigura masurile de ordine și siguranța publica la meciul internațional (retur al turului 2 Europa League) dintre Universitatea Craiova și Honved Budapesta in data de 1 august.

- Universitatea Craiova a inregistrat un o remiza, scor 0-0, la Gyor, cu Honved Budapesta, in prima manșa a turului doi preliminar al Ligii Europa. La finalul intalnirii, antrenorul Științei, Corneliu Papura, a susținut o conferința de presa in care și-a exprimat opinia legat dejoc. Declarațiile strategului…

- Universitatea Craiova s-a ridicat la nivelul așteptarilor și a obținut un rezultat pozitiv in meciul susținut in aceasta seara pe stadionul „ETO Park“ din Gyor, in fața formației ungare Honved Budapesta. A fost 0-0 in aceasta prima intalnire din cadrul turului doi preliminar al Ligii Europa, dar puteam…

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova a deplasat un lot de 20 jucatori pentru meciul cu Honved Budapesta, care va avea loc joi 25 iulie, la Gyor (Ungaria), in prima mansa a turului al doilea preliminar al Europa League.

- Universitatea Craiova intalneste maine, de la ora 19.55 (Digi Sport 1), pe stadionul „ETO Park“ din Gyor, pe Honved Budapesta, intr-o partida contand pentru prima mansa a turului doi preliminar al Ligii Europa. Delegatia alb-albastra a parasit in aceasta dimineata Bania la bordul unui charter, de pe…

- Formatia Zalgiris Vilnius a remizat, joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu Honved Budapesta, in mansa secunda a primului tur preliminar al Ligii Europa, meci la care Liviu Antal a marcat un gol. Echipa romanului a pierdut insa turul cu scorul de 1-3, astfel ca este eliminata si Honved este cea…

- Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Bogdan Vatajelu, a declarat, joi seara, dupa calificarea in turul doi preliminar al Ligii Europa, ca formatia sa primeste goluri usor si nu este bine ca a incasat sase goluri in trei meciuri.

- O brigada din Finlanda va conduce meciul dintre FC Sabail si Universitatea Craiova, programat la 11 iulie, de la ora 20.00, in prima mansa a primului tur preliminar al Ligii Europa, la centru fiind Ville Nevalaynen, a anuntat gruparea olteana.