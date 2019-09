Mijlocasul Alexandru Cicaldau a ajuns la o intelegere cu Universitatea Craiova pentru prelungirea contractului sau pana in anul 2025, a anuntat duminica, intr-un comunicat, clubul din Liga I de fotbal, anunța AGERPRES.

"Sunt fericit, imi doresc sa raman mai mult timp la Stiinta. Nu a fost nicio problema, asa cum am citit in mass-media si chiar am ajuns la un acord pentru prelungirea contractului. Am acuzat o stare de oboseala in ultima perioada, neavand vacanta si nefacand pregatirea centralizata, dar voi fi din ce in ce mai bun. Vorbim deseara pe teren. Forza Stiinta!", a declarat Cicaldau…