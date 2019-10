Alexandru Burghiu (RADET) îi cere premierului să intervină în conflictul dintre regie şi ELCEN Precizarile au fost facute in cadrul unei intalniri dintre premierul Viorica Dancila, primarul general, Gabriela Firea, si reprezentanti ai sindicatului RADET, pentru a discuta pe tema asigurarii cu apa calda si caldura a Capitalei, precum si despre legislatia privind energia termica. "O sa imi permit, doamna prim-ministru, in numele a 3.000 de angajati, sa va cer doua lucruri: sa interveniti in acest conflict, pot sa ii spun, intre RADET si ELCEN. Nu este normal ca aproape saptamanal sa avem atacuri asupra atat a primarului general, cat si a RADET, atacuri care au ca pretext o asa-zisa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

