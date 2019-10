Alexandru Birsan, Filip & Company: Daca cineva din Guvern isi pune in cap promovarea bursei, in doi ani o poate obtine sigur

93 de ani de la înființarea PNȚCD

La 10 octombrie 1926 este data cand s-a infiintat Partidului National Taranesc . El este rezultatul a doua partide ,Partidul National Roman si Partidul Taranesc, iar momentul fuziunii a avut loc in timpul celor doua Congrese, tinute simultan , in Bucuresti. Congresul Partidului National s-a desfasurat in sala ”Transilvania” ,… [citeste mai departe]