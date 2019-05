Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Baluța (25 de ani) a marcat in derby-ul orașului Praga dintre Slavia și Sparta, scor 2-1, in play-off-ul din Cehia. Slavia lui Baluța a caștigat matematic titlul in Cehia, iar acum antrenorul le ofera șanse sa joace și fotbaliștilor care au evoluat mai puțin precum e și cazul mijlocașului…

- Alexandru Baluța (25 de ani) este dorit inapoi de CSU Craiova. Jucatorul recunoaște ca oltenii au inceput deja negocierile cu Slavia Praga, campioana Cehiei pentru a-l readuce. Internaționalul roman cedat pentru 2,65 milioane de euro la Slavia a adunat in acest sezon 31 de partide la Slavia (doar 1.380…

- Corpul lui Adam Svoboda a fost gasit in locuinta sportivului din Pardubice, iar politia a constatat ca este vorba de sinucidere. Svoboda a jucat hochei timp de 21 de ani la nivel profesionist, in majoritatea timpului evoluand in tara natala, la Sparta Praga, Pardubice, Slavia Praga, Plzen…

- Alexandru Chipciu ar urma sa se intoarca la Anderlecht Bruxelles, clubul care l-a imprumutat in Cehia, insa nici aici nu este dorit si trebuie sa-si gaseasca o noua echipa. Alexandru Chipciu a ajuns la Sparta Praga in vara anului trecut, sub forma de imprumut, de la Anderlecht Bruxelles. Internationalul…

- Mijlocasul Bogdan Vatajelu a inscris un gol in meciul pe care echipa lui, Jablonec, l-a castigat, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-0), cu FK Teplice, in etapa a 24-a a campionatului Cehiei. Moulis a deschis scorul, in minutul 47, marcand pentru echipa oaspete, Vatajelu a egalat, in minutul…

- Fundasul roman Bogdan Vatajelu a marcat un gol pentru FK Jablonec, care a dispus de FK Teplice cu scorul de 2-1, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Oaspetii au deschis scorul prin Pavel Moulis (47), Vatajelu e egalat la scurt…

- Internationalul roman Florin Andone a adus sambata victoria lui Brighton, inscriind unicul gol al meciului de acasa cu lanterna rosie Huddersfield, din etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Angliei.