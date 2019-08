Stiri pe aceeasi tema

- FC Farul Constanta va incepe noul sezon competitional din Liga a Doua cu un meci de foc. Echipa antrenata de Ianis Zicu va juca, sambata, de la ora 18.00, cu Rapid Bucuresti. Partida se va disputa in Regie, pe stadionul pe care in urma cu multi ani evolua echipa Sportul Studentesc.Inaintea meciul, antrenorul…

- Incepand cu aceasta luna, unitatea a crescut plafonul de venit pentru persoanele care pot beneficia de servicii medicale la tarife reduse cu pana la 75%. Parte din proiectul Fundației Inovații Sociale Regina Maria, policlinica sociala din zona Salii Palatului și-a largit incepand cu aceasta luna aria…

- E forfota mare la “Constantin Tanase”, zilele acestea. Actorii Teatrului de Revista au de trecut un examen important, aniversarea de 100 de ani a instituției, pentru care a fost pregatit un spectacol fabulos, cu ținute de epoca și scenete cu parfum de secol trecut. Vasile Muraru , Alexandru Arșinel…

- Termenul de ateroscleroza acopera toate afectiunile cronice ale arterelor din cauza inflamatiei, calcifierii si obstructiei vasculare. Anumiti factori, impreuna cu o predispozitie genetica, duc la aparitia acestei afectiuni cardiovasculare deloc de neglijat.

- Citroen a sarbatorit cei 100 de ani de existența alaturi de fanii sai, in cadrul Concursul de Eleganta din Sinaia, organizat de Retromobil Club Romania, sub inaltul Patronaj al Altetei Sale Regale Principele Radu al Romaniei.

- Selectionatele de fotbal ale Senegalului si Algeriei au obtinut victorii in primele lor meciuri de la Cupa Africii pe Natiuni 2019, duminica, la Cairo, in Grupa C a competitiei gazduite de Egipt.

- Senatorul Eugen Parvulescu, președintele Organizației județene Teleorman a Partidului Național Liberal, a declarat dupa moțiunea de cenzura la adresa Guvernului condus de social-democrata Viorica Vasilica Dancila, ca ”nu pleaca ușor cainii de langa macelarie, respectiv Viorica Dancila și Guvernul sau…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,17 miliarde de lei, la 30 aprilie 2019, in crestere cu 15,1% comparativ cu nivelul de la 30 aprilie 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in…