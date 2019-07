Stiri pe aceeasi tema

- Individul in varsta de 48 de ani a furat borseta unui tanar de 31 de ani, care muncea in Piața Unirii din Timișoara, vineri dimineața. Pagubitul era pe o schela și a lasat bunul jos, iar hoțul l-a vazut. Tanarul de 31 de ani și-a dat seama ca a ramas fara bani abia cand a coborat. “In fapt,…

- Monica Pop l-a vizitat pe pe artistul Mihai Constantinescu, aflat inca in coma la spital, și a dat ultimele detalii despre starea acestuia, in urma zvonurilor, cum ca el nu este ingrijit corespunzator de medici. „La Reanimare nu intra oricine. In afara de sotie, nu intra alte persoane, ca pacientii…

- Trei persoane au ajuns la spital duminica in urma unui accident petrecut in apropiere de lacul Surduc. Politistii au anuntat ca soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a derapat si a parasit partea carosabila, pe drumul care leaga localitatea Surducu Mic de Fardea. Oamenii legii sustin…

- O romanca in varsta de 29 de a simțit ieri ca i-a venit sorocul sa nasca și a apelat la o pritena, tot romanca, s-o duca la spital. Cele doua au plecat din localitatea Zibido San Giacomo spre Milano, dar mașina a ramas blocata in trafic, pe via Gattamelata, a informat rotalianul.com. Prietena gravidei…

- De ce merge Clujul atat de bine? Pentru ca mai mulți oameni de acolo iși doresc acest lucru. Mai mulți decat cei care nu iși doresc asta. Atunci cand ponderea celor care fac ceva sa iși schimbe traiul in bine este mai mare decat media per județ, lucrurile se intampla. Oamenii iși doresc salarii mai…

- Neatentia unor muncitori a distrus casa unor batrani in centrul orasului Iasi! Oamenii s-au trezit cu apartamentul cuprins de flacari dupa ce o scanteie provocata de uneltele folosite la lucrarile de izolatie le-ar fi aprins niste hartii depozitate in balcon.

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a declarat ca toti oamenii de buna-credinta care doresc sa vina sau sa revina in Partidul Social Democrat "vor fi intotdeauna bineveniti". "V-am spus un lucru, faptul ca vrem sa deschidem larg portile si cei care vor sa vina alaturi de noi vor…