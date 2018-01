Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul roman Florin Mergea si noul sau partener de dublu, sarbul Nenad Zimonjic, vor juca primul lor meci oficial la turneul ATP de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 1.286.675 dolari, impotriva favoritilor numarul patru Ivan Dodig (Croatia)/Fernando Verdasco (Spania). Zimonjic…

- Dosarul a fost clasat deoarece actualul deputat USR a facut sesizarea in calitate de reprezentant al Asociației pentru Solidaritate și Empatie „Claudia Safta”. Magistrații au precizat, intr-un raspuns la solicitarea Clujust.ro, ca plangerea nu se incadra in competențele organizației și, totodata,…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a explicat de ce a fost clasat dosarul transplantului lui Alexandru Arșinel, deschis dupa ce Emanuel Ungureanu a depus o plangere privind transplantul de rinichi de care Alexandru Arșinel a beneficiat in 2013, la institutul condus de Mihai Lucan. Dosarul…

- Medicul Emanuel Ungureanu, fost colaborator la Institutul de Urologie si actual deputat USR, cel care l-a denuntat pe Lucan, a dezvaluit ce s-a intamplat cu fetita la care ar fi trebuit sa ajunga rinichiul primit de Alexandru Arsinel.

- La cine ar fi trebuit sa ajunga rinichiul transplantat lui Arsinel. Emanuel Ungureanu, cel care timp de 14 ani a facut mai multe plangeri penale impotriva doctorului, vorbeste despre un asa-zis trafic de organe in care ar fi fost implicat chirurgul. Fost colaborator al lui Lucan si actualmente deputat…

- Medicul Mihai Lucan i-a facut transplantul de rinichi lui Alexandru Arșinel. Medicul l-a operat și pe fostul premier Emil Boc, care, drept rasplata, l-a numit consilier personal, in momentul in care a ajuns premier. Dupa ce, in 2013, a fost supus unei operații de transplant, actorul Alexandru Arșinel…

- Doctorul Mihai Lucan și-a inceput ziua de Craciun la polișie. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie și Transplant din Cluj, medicul a fost chemat la primele ore ale dimineții la o secție de poliție din Capitala pentru a da cu subsemnatul.

- Medicul Mihai Lucan a declarat luni, dupa ce procurorii au gasit asupra sa un jurnal, ca mai are o agenda si ca nu este nimic secret, negand totodata informatiile conform carora ar fi intentionat sa il abordeze pe seful DIICOT. ”Mai am o agenda, daca vreti v-o dau, ca sa vedeti cat de secreta e. Nu…

- Medicul Mihai Lucan a declarat, luni, ca informatiile potrivit carora ar fi vrut sa il abordeze pe seful DIICOT au fost interpretate gresit si ca este exclus ca suma de cinci milioane de lei, cu care spun procuorii ca ar fi fost prejudiciat Institutul de Urologie din Cluj-Napoca, sa fi ajuns la el.

- Cine a demascat activitatea doctorului Mihai Lucan Dosarul lui Mihai Lucan, medicul acuzat de delapidarea Institutului Urologic si de Transplant Renal Cluj, a pornit de la plangerile lui Emanuel Ungureanu, fost angajat al Institutului, care avea printre atributii convingerea familiilor persoanelor aflate…

- Celebrul urolog Mihai Lucan, medicul care i-a operat pe Ion Iliescu, Emil Boc sau pe Alexandru Arsinel, suspect intr-un dosar de delapidare a Institutului Clinic de Transplant Renal si Urologie din Cluj, spunea despre medicii care conditioneaza actul medical ca „doar printr-o minune am putea curata…

- * Senatul a adoptat, in sedinta plenului, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. * Medicul Mihai Lucan a fost adus la sediul central al DIICOT din Capitala,…

- Medicul urolog Mihai Lucan și fiul acestuia Valerian Ciprian au fost aduși la sediul central al DIICOT, dupa ce casa acestora a fost percheziționata de procurorii de la crima organizata, intr-un caz de delapidare cu consecințe deosebit de grave. Procurorii DIICOT ii acuza pe cei doi dar și pe Dan Emil…

- În acelasi dosar au fost retinute pentru 24 de ore doua persoane, Dan Emil Fofiu-Sânpetreanu, director administrativ în cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, si Rodica Sanda Baciu, directorul economic în cadrul institutului. DIICOT…

- Dosarul medicului Mihai Lucan. Doi directori de la Urologie, retinuti Directorul administrativ din cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca si directorul economic al institutiei au fost retinuti in urma perchezitiilor facute in dosarul medicului Mihai Lucan, acesta nefiind…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 19 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 938 de posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- Generalul Vasilica Sarca, adjunct al directorului SIE, a precizat ca bugetul pentru anul urmator vizeaza combaterea amenintarilor externe la adresa statului, sprijinirea promovarii intereselor Romaniei in strainatate si combaterea actiunilor si activitatilor privind terorismul si crima organizata.…

- Comisia Iordache a decis sa lucreze și in perioada doliului național. Membrii comisiei care analizeaza legile justiției urmeaza sa discute, joi, mai multe modificari la Codul de procedura penala, și implementarea Directivei europene privind prezumția de nevinovație, care interzice folosirea cuvantului…

- Actorul a suferit o intervenție pe cord, deși acesta refuzase, inițial, sa fie dus cu salvarea la spital. Alexandru Arșinel ne-a dat detalii despre starea sa de sanatate. Celebrul actor a fost supus unei intervenții la inima, in cursul zilei de ieri, de medicii de la Spitalul Universitar de Urgența…

- Cel mai bogat roman este Ion Tiriac, cu o avere estimata la 1,7-1,8 miliarde de euro, conform „Top 300 Capital”, acesta fiind urmat in clasament de fratii Dragos si Adrian Paval, proprietarii Dedeman, care sunt creditati cu 1,1-1,2 miliarde de euro. Dragos, care este principalul actionar…

- Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, lanseaza un nou infografic ingrijorator despre situatia protectiei sociale in Romania[1]. Infograficul porneste de la constatarea situatiei paradoxale ca, deși avem (dupa Bulgaria) a doua cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, face precizari despre reforma fiscala, obiectivul acesteia, nivelul amenzilor si salariile din IT. “Scopul reformei fiscale a fost, este și va fi de a avea un grad mai mare al contribuțiilor, astfel incat romanii sa aiba pensii și servicii de sanatate mai bune. Nu…

- In urma cu cateva zile, lumea artistica a fost zguduita de vestea ca Stela Popescu, actrita iubita de toti romani, a decedat, scrie wowbiz.ro. "Nu se astepta nimeni la asa ceva, la vivacitatea ei, credeam ca doamna teatrului de revista va prinde suta de ani! Insa, Dumnezeu a vrut sa o ia la…

- Ultima saptamana, in care si-a pierdut doua colege de scena, l-a daramat din toate punctele de vedere pe Alexandru Arsinel. Marele actor a ajuns de nerecunoscut. Chipul ii este schimonosit de durere, iar problemele de sanatate cu care se confrunta par sa se fi agravat. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania…

- Roman ranit intr-o discoteca din Tenerife. Un roman se afla printre cele 22 de persoane ranite intr-un club din Tenerife, dupa prabusirea la subsol a unei parti din podeaua unei discoteci din Tenerife, in Insulele Canare, au anuntat autoritatile locale, citate de Agerpres . Pompierii au evacuat imediat…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a transmis un mesaj emoționant, la dispariția actriței Stela Popescu. ”A fost o actrita remarcabila si un om cu totul deosebit, care a adus, de-a lungul unei cariere impresionante, bucurii in sufletele atator generatii de spectatori si telespectatori, a scris Gabriela…

- Parlamentul va vota, joi, moțiunea de cenzura inițiata de PNL contra Guvernului Tudose, iar liberalii au susținerea USR și a PMP. Deputatul de Timiș Pavel Popescu spune ca orice ales ar trebui sa voteze ca roman, nu ca membru de partid.

- Polițiștii spanioli au evacuat de urgența, marți, Plaza del Cardenal Belluga, din Murcia, dupa ce un român s-a urcat pe acoperișul catedralei și a amenințat ca se arunca în gol.

- Un roman de 29 de ani a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare pentru infracțiuni comise in Spania. Barbatul a fost condamnat de instantele spaniole pentru talharie, vatamare corporala si viol, in forma continuat...

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a adresat ministrului Educației, Liviu Marian Pop, cateva intrebari legate de combaterea corupției in școli. Potrivit unui studiu, 23 % dintre romani cred ca principala problema din educație este corupția, iar Dirzu vrea sa știe daca exista un parteneriat cu Ministerul…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba, prin serviciul de ocupare Eures Romania, ofera 800 locuri de munca vacante in Spania. Firma SUREXPORT cauta 400 de femei și 200 de cupluri, pentru munca sezoniera de recoltat de capsuni, campania 2018 (nu se solicita experiența). Sun cautate…

- Gestul unui roman din Spania a facut inconjurul internetului! Barbatul s-a urcat pe acoperisul catedralei din Murcia si a amenintat ca se arunca in gol daca nu primeste 3000 de euro si un sandvis!

- Pe ce cai a dobandit averea seful Serviciului Rutier din IPJ Braila? Este intrebarea la care trebuie sa raspunda Bogdan Virgiliu Zotoi, in cazul caruia Agenția Naționala de Integritate a constatat existența nejustificata a unei sume importante, de aproape 136.000 de lei. Inspectorii ANI spun ca Bogdan…

- Un incendiu la un panou electric a creat panica printre angajații aflați in tura de noapte la o fabrica de piese și accesorii auto din localitatea Ghiroda, de langa Timișoara. Aproape 130 de persoane au fost evacuate, iar pompierii militari au reușit sa stinga flacarile la timp, inainte ca incendiul…

- Fernando Osés Ezpeleta este un barbat în vârsta de 53 de ani, care l-a înjunghiat mortal pe George Coconasu, un român în vârsta de 37 de ani, rezident în localitatea Burlada.

- Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, din cadrul Camerei Deputaților, a organizat o dezbatere pentru a analiza situatia sistemului sanitar si a celui de interventii de urgenta in contextul comemorarii tragediei din clublul Colectiv. Pentru a avea o imagine cat mai completa…

- Deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul considera ca interesele romanilor ar trebui sa fie puse pe primul plan in relatiile pe care acestia le au cu statul roman. Intr-o declaratie politica sustinuta in Camera Deputatilor, intitulata „Lupta inegala dintre statul puternic si cetateanul ...

- Un barbat din judetul Galati s-a ales cu dosar penal la Abrud, dupa ce a fost oprit in trafic de politisti. Oamenii legii au constatat ca autoturismul pe care il conducea fusese radiat din circulatie. Potrivit IPJ Alba, joi, 26 octombrie, in jurul orei 14.50, politistii rutieri din Abrud, in timp ce…

- Deputatul PNL, Doru Opriscan, a fost implicat intr-un accident rutier pe DN 13 E60, in afara localitatii Saschiz, dupa ce autoturismul in care se afla a parasit partea carosabila si s-a rasturnat pe marginea drumului, a declarat miercuri, senatorul Cristian Chirtes, liderul PNL Mures, potrivit stiripesurse.ro…

- In declaratia sa politica din aceasta saptamana, deputatul PNL Gavrila Ghilea a citat din informatiile statistice diseminate recent de Banca Nationala a Romaniei si Institutul National de Statistica, conform carora investitiile straine in Romania au depasit anul trecut 4,5 miliarde euro, nivelul…

- Klaus Iohannis - președintele Romaniei: „Persoanele cu probleme penale nu au ce cauta in primul rand al functiilor statului. Nimic impotriva persoanelor fizice, dar in politica nu functioneaza prezumtia de vinovatie ca in justitie”. Declarația președintelui a produs rumoare printre politicienii partidelor…

- Decizie șocanta a statului roman. I-a suspendat pensia pe trei ani unei tinere cu scleroza multipla, pentru ca a caștigat 260 de lei din publicarea unei carți. Cazul a fost prezentat pe pagina de Facebook a tinerei, Laura Florescu, și a devenit viral, deputatul USR Tudor Pop anunțand ca va analiza alaturi…

- "Uite pensia (marita), nu e pensia! Guvernul PSD-ALDE face “alba-neagra” cu legea pensiilor Parca ne-am obișnuit cu neonorarea promisiunilor actualului Guvern PSD-ALDE. Coaliția la Putere joaca “alba-neagra” cu mințile și buzunarele celor mai neajutorați romani: pensionarii! Dupa ce premierul Mihai…

- Doi sportivi legitimați la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, Ovidiu Panazan și Laurențiu Avram, au obținut medalia de argint la Campionatele Europene de Powerlifting, la proba impins din culcat, singura din cadrul competiției. Lotul Romaniei la Campionatele Europene de Powerlifting, ce s-au desfașurat…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu a preluat inițiativa lansata de catre primarul orașului Teiuș și a adresat cateva intrebari ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, privind oportunitatea comemorarii patriotului Ion Arion cu prilejul Centenarului Marii Uniri. „Am primit recent o petiție din partea primarului…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a adresat premierului Mihai Tudose și ministrului Transporturilor, Alexandru Cuc, mai multe intrebari privind reabilitarea drumurilor nationale DN 74, DN 74A si DN 75. Deputatul susține ca a primit recent o solicitare din partea a 23 de primari din județul Alba cu…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 9 octombrie, prin reteaua EURES. Sunt 1429 de posturi disponibile in Finlanda, Germania, Italia, Marea Britanie, Luxemburg, Malta, Republica Ceha, Slovacia si Spania. Cele mai noi sunt in Finlanda si Spania. Lista…