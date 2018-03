Alexandru Aron, antreprenor-fondator al Talent Garden: cum sa reusesti intr-un "job" in care speranta de viata dupa 5 ani este mai mica decat in cazul cancerului?

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bucur a luptat cu temutul cancer pana in ultima clipa cu toata puterea care ii mai ramasese in trupul firav. Din nefericire, „in meciul” cu maladia mortala ea nu a caștigat, așa cum reușea de multe ori sa faca atunci cand era pe terenul de baschet. In urma ei au ramas parinții indurerați, colegii…

- Gianluca Vacchi, milionarul italian devenit celebru in toata lumea pentru excentricitatea sa, nu a aratat așa. In cazul lui, inaintarea in varsta a insemnat o imbunațire vizibila a modului in care arata. Italianul care acum a ajuns la varsta de 50 de ani nu a fost intotdeauna preocupat de modul in care…

- Atunci cand pornește o afacere, orice antreprenor iși dorește sa descopere rețeta succesului. Insa, dincolo de cifre și investiții, Alexandru Jurca, expert in business online, crede ca alte lucruri sunt cu mult mai importante pentru a ajunge in top. “Toata agitația asta și nebunia cu afacerea pe Amazon…

- Caz tras la indigo cu cel al educatoarei criminale! Nu a suportat gandul ca va divorta, asa ca si-a ucis copiii. Brandi Worley a avut o discutie cu sotul sau, iar barbatul i-a spus ca intentioneaza sa divorteze. Femeia nu a suportat gandul ca va ramane singura si a decis sa se razbune. Ea…

- Apelarea la masura drastica a dublei mastectomii reduce riscul de deces prematur in cazul femeilor sanatoase purtatoare ale ''genei cancerului de san'', indica un nou studiu prezentat in aceasta saptamana la Barcelona, la cea de-a 11-a editie a Conferintei europene pentru Cancer Mamar.…

- Condamnarea in prima instanța, respectiv inchisoare pe viața pentru Madalin Miki Lupu, pentru crima și tentativa de omor din Partoș, este cea mai grea pedeapsa pronunțata de Tribunalul Alba in ultimele doua decenii. Madalin Miki Lupu a fost condamnat, marți, la inchisoare pe viața, fiind acuzat ca a…

- Fondator, profesor și decan al Facultații de Drept din cadrul Universitații din Craiova – prof. univ. dr. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Romane, a incetat din viața, ieri, 16 martie 2018, la varsta de 83 de ani, lasand ...

- Astea sunt cele 7 alimente pe care trebuie sa le eviți, daca vrei sa diminuezi posibilitatea apariției cancerului. Alimentatia poate fi motivul aparitiei a 35% dintre tipurile de cancer. Produsele fainoase rafinate pot creste riscul aparitiei cancerului de san cu 220%. Chiar daca nu exista o legatura…

- Un simplu ac poate salva viața unei persoane care sufera un accident vascular cerebral. Acest sfat este dat de un profesor chinez care susține ca putem interveni în cel mai scurt timp când vedem ca o persoana se confrunta cu un astfel de atac.

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala, potrivit Mediafax . Fizicianul s-a stins din viata in liniste la locuinta sa din Cambridge…

- Adina are 32 si este mama a doi copilasi, povestea vietii ei este presarata cu tulburente emotionale care au facut-o ca astazi sa faca parte din academia romana de coaching, ajutandu-i la randul ei pe cei care au nevoie de o indrumare.

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- Pe atunci, Madalina sustinea ca isi doreste sa traiasca pentru fiica ei, scrie fanatik.ro. Fosta iubita a lui Nicolae Guta a trecut cu bine peste acest episod, iar acum isi vede linistita de viata ei. Beyonce de Romania si-a schimbat look-ul, la fel ca orice femeie care isi doreste sa inceapa un…

- Sorin Prepelița, directorul AJPIS Vaslui 133 de vasluieni cu HIV/SIDA primesc lunar bani pentru hrana. Adulții și copiii infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA beneficiaza, atat in perioada in care sunt internați, cat și in ambulatoriu, de o indemnizație lunara pentru hrana. Potrivit datelor oferite de…

- Ceai de ghimbir. Beneficii Efectele ceaiului de ghimbir sunt miraculoase. Iata numai cateva dintre ele: Lupta impotriva cancerului Multa lume este afectata de cancer, sub diverse forme. Ceaiul de ghimbir are multiple proprietati care protejeaza corpul impotriva cancerului, de la cancerul…

- I-a ars casa in 2009, in timp ce se afla la munca intr-o alta localitate, s-a imbolnavit, iar acum nu are niciun venit, fiind ajutat doar de cațiva vecini. Este cazul lui Ionel Sarghi, din satul Tarzii, comuna Oltenești. Voluntarii “Solidar” ne cer ajutorul pentru a aduce o raza de speranța in viața…

- Demarata la mijlocul saptamanii trecute și incheiata sambata, 17 februarie, campania de donare de sange „Speranța pentru Viața”, organizata de CS Bronx Bacau in colaborare cu Auchan Bacau, a adus sange proaspat in frigiderele Centrului de Transfuzii Bacau. Daca organizatorii și-au propus sa atinga un…

- Derulata timp de trei zile, campania de donare de sange “Speranța pentru Viața” organizata de CS Bronx Bacau in colaborare cu Auchan Bacau și Centrul de Transfuzii Bacau și-a atins și chiar depașit obiectivul. Daca organizatorii au mizat pe 100 de donatori, la finalul campaniei, la centralizare, s-a…

- BALANTA Balanta are nevoie de frumos pentru a fi fericita. Ea traieste pentru frumusete si afectiune si tot ceea ce isi doreste in viata este sa aiba parte de armonie. Are nevoie de propriul spatiu pentru auto-exprimare si trebuie sa fie linistita si departe de drama din viata de zi…

- Un barbat in varsta de 63 de ani a decedat in propria locuința dupa ce a exploatat o soba defecta. Cazul a avut loc in dupa amiaza zilei de ieri in localitatea Grimancauți, din raionul Briceni.

- Chiar daca nu toata lumea agreaza aceasta sarbatoare, unii considerand-o de imprumut, alții s-au gandit sa profite de acest prilej și sa inițieze și sa dezvolte o … tradiție noua. „Vreau sa ne indragostim și sa iubim, donand sange”, a fost prima reacție a lui Daniel Zodian de la Clubul Sportiv Bronx…

- Mihaela Brooks a declarat pentru Romania TV ca ancheta oficiala are mai multe erori. A iesit la iveala jurnalul Madalinei Manole: "Toate astea m-au facut sa uit de lucrurile mai putin placute din viata mea" "Eroarea cea mai mare e ca nu s-a facut analiza, ca la o ancheta, indiferent…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu comenteaza, miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, masurile luate in sistemul public – blocarea angajarilor, plafonarea indemnizatiilor si reducerea cheltuielilor – si afirma ca, in sanatate, acestea vor duce la decesul a ”sute si mii de oameni” in…

- Va treziti uneori fara niciun chef de viata? Nu aveti putere sa va ridicati din pat nici macar sa faceti o cafea? Cum ar fi viata dumneavoastra daca in loc de chef, nu ati avea nici maini, nici picioare? Ati citit bine, scrie Revista CARIERE. 0 0 0 0 0 0

- 76,08 ani, durata medie de viața in județul Alba • Evoluția demografica in principalele localitați • Judetul Alba – locul 4 in Regiunea Centru in topul duratei medii de viața, cu 76,08 ani. Speranța de viața este indicatorul statistic care arata numarul mediu de ani pe care un nou-nascut este de așteptat…

- Somnul insuficient este una dintre cele mai frecvente probleme in randul adulților și poate fi cauzat de mai mulți factori. A dormi putin nu are doar implicatii grave asupra sanatatii, ci si asupra functionarii genelor si poate reduce speranta de viata. Este ceea ce avertizeaza cercetatori in tulburarile…

- Instanta sportiva de la Lausanne a dat azi o lovitura Comitetului Olimpic International si a anulat suspendarea pe viata a 28 de sportivi rusi considerati dopati. Rusii au desfacut deja sampania si spera sa isi trimita sportivii la jocurile de la Pyeongchang.

- Injectarea unor cantitati infime de agenti de stimulare a sistemului imunitar direct in tumori solide la soareci poate elimina orice urma de cancer, inclusiv metastaze netratate, conform unui studiu realizat de cercetatori de la Scoala de Medicina a Universitatii Stanford, SUA.

- Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) a anulat suspendarea pe viata dictata impotriva a 28 dintre cei 43 de sportivi prezenti la Jocurile Olimpice de iarna din 2014 de la Soci si suspendati de Comitetul Olimpic Internațional, scrie agerpres.ro.

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a ridicat suspendarea pe viata dictata de Comitetul International Olimpic in cazul a 28 de sportivi din cei 43 sanctionati pentru dopaj, in timpul Jocurilor Olimpice de la Soci. TAS a considerat ca probele in cazul celor 28 de sportivi sunt insuficente, informeaza…

- Injectarea unor cantitati infime de agenti de stimulare a sistemului imunitar direct in tumori solide la soareci poate elimina orice urma de cancer, inclusiv metastaze netratate, conform unui studiu realizat de cercetatorii de la Scoala de Medicina a Universitatii Stanford, SUA.

- Metoda functioneaza pentru multe tipuri diferite de cancer, inclusiv pentru cele care apar spontan. Cercetatorii considera ca aplicarea locala a unor cantitati minuscule de agenti ar putea deveni o terapie rapida si ieftina pentru cancer fara efectele secundare produse de stimularea imunitatii…

- Atunci cand vine vorba de sanatatea noastra fizica si psihica, specialistii ne recomanda, inainte sa actionam in consecinta, sa ne punem urmatoarele intrebari: Mananci mult?, Faci miscare suficienta?, Bei lichide destule?, Mananci de minim 3 ori pe zi si nu mai tarziu de ora 20.00?,…

- Centrul de Resurse și Referința in Autism Bistrița se afla foarte aproape de momentul dramatic de a-și inchide porțile. „Bugetul nostru, incepand cu acest an, este privat de sponsorizari de la firme, datorita modificarilor fiscale anunțate de ANAF...”

- Ioan Carmazan, despre moartea lui Sergiu Nicolaescu. Unul dintre cei mai apreciați regizori romani, scriitor și profesor universitar, a vorbit despre vasta sa experiența și despre poveștile incredibile, in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars. Ioan Carmazan, care a fost bun prieten…

- Horoscopul pentru sambata, 27 ianuarie 2018. Realizezi la sfarșitul acestei saptamani cat de importanta este familia pentru tine. Reușești sa nu iți mai faci griji pentru lucrurile marunte.

- A dormi putin nu are doar implicatii grave asupra sanatatii, ci si asupra functionarii genelor si poate reduce speranta de viata. Este ceea ce avertizeaza cercetatori in tulburarile de somn care au participat la Madrid la un simpozion asupra acestei patologii, organizat de Fundatia Ramon Areces de…

- Cazul unei tinere studente la Facultatea de Medicina si Farmacie din Oradea, a impresionat zeci de oradeni, care s-au mobilizat și au donat sange pentru a-i salva viața. Larisa Ujvari a murit insa luni, in urma unei infecții puternice cauzate de o afecțiune renala.

- Auzi peste tot cum miscarea este esentiala pentru organismul tau, ca sedentarismul ne omoara si ca sunt recomandate cel putin 30 de minute de miscare in fiecare zi. Dar stiai ca este extrem de simplu sa faci miscare zilnic, fara echipament...

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe se afla de astazi intr-o vizita oficiala in Romania. Japonia este unul dintre principalii parteneri economici asiatici ai Romaniei, sprijinind masiv, cu asistenta financiara si tehnica, procesul de reforme din tara noastra.

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale anunta ca s-a autosesizat pe cazul copilului decedat in circumstante necunoscute la Soroca. Conducerea institutiei informeaza ca, potrivit rezultatelor preventive ale examinarii medico-legale a cadavrului, s-a stabilit diagnosticul de „Sindromul mortii…

- Vinatoare cu final tragic in satul Nicolaevca, raionul Singerei. Un barbat de 49 de ani a murit dupa ce arma unui coleg s-a descarcat accidental. Potrivit Inspectoratului General al Politiei, totul s-a intimplat in timp ce barbatii se urcau in automobil pentru a se intoarce acasa. "Cazul a avut loc…

- Un accident mortal s-a petrecut noaptea trecuta in comuna argeseana Stalpeni. In urma tragicului eveniment Dragos Stoican a incetat din viata, asta in ciuda eforturilor facute de medici pentru a-i salva viata. Ceea ce a socat si mai mult este faptul ca acesta petrecuse toata noaptea alaturi de prietenii…

- HOROSCOP 4 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E adevarat ca azi poti experimenta o stare de indispozitie, de instabilitate emotionala. S-ar putea sa-ti fie reprosata si o anumita lipsa de modestie, o supraevaluare a calitatilor proprii sau faptul ca profiti de atuurile fizice pentru a-ti…

- In urma cu putin peste patru ani venea pe lume FABIAN ANDREI, un copil minunat, un copil mai mult decat dorit in familia sa, un dar de la Dumnezeu. „Am nascut, prin cezariana, pe 31 octombrie 2013 la Maternitatea Ploiesti un baietel de 3.200 kg, 51 cm. A primit nota 9 la nastere.

- Daca pana acum nu ai stat extraordinar din punct de vedere financiar, dar inca mai ai sperante ca vei castiga la Loto, iata ca astrele iti spun tot ce trebuie sa stii despre acest lucru. Cati bani vei face in functie de zodia in care te-ai nascut:

- Anul 2018 – Speranța pentru dezvoltarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice – Fii eroul din umbra! Dezvoltarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice le-ar putea crește șansele de reușita cu 50%. La fiecare 3 minute, in lume,…

- Anul 2018 – Speranța pentru dezvoltarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice – Fii eroul din umbra! 1 din 2 romani care depind de un transplant cu celule stem hematopoietice de la un donator neinrudit nu gasesc donator compatibil • Dezvoltarea Registrului Național…