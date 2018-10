Alexandrov Adrian, iubitul Elenei Udrea, PRIMUL MESAJ după arestarea ministrului ”Am ales sa fac aceasta postare, cu Elena si fetita noastra Eva Maria, in semn de multumire pentru sutele de mesaje primite din partea voastra, de sustinere si incurajare. Trecem prin momente dificile, si tot ce ne dorim este ca micuta noastra, un suflet nevinovat... sa nu fie tinuta departe de mama ei, pentru ca acum este momentul in care are are cea mai mare nevoie de ea. Elena este o femeie puternica, si va trebui sa ramana puternica in continuare pentru ea si pentru fetita noastra. PS: Imi este greu sa inteleg, sau sa procesez lipsa de umanitate a unor persoane din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Elena Udrea a fost reținuta de catre autoritațile din Costa Rica, apoi incarcerata la inchisoarea de femei, alaturi de Alina Bica, reținuta și ea la o distanța de cateva ore. Fostul ministru al Turismului a fost saltat de pe strada, in timp ce ieșire la plimbare cu fetița sa, Eva Maria.

- Fosta politiciana din Romania, Elena Udrea, a nascut astazi, in Costa Rica, o fetița, cu puțin timp inainte de termen. Primul copil al Elenei Udrea va purta numele Eva Maria, dupa cum a anunțat Udrea in urma cu cateva saptamani. Elena Udrea a nascut pe cale naturala, in jurul orei 14:00, ora Romaniei.

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a adus pe lume in aceasta dupa amiaza o fetita. Micuta, pe care o va chema Eva Maria s a nascut la ora 14.00, ora Romaniei si este perfect sanatoasa. Adrian Alexandrov iubitul Elenei Udrea a transmis pe Facebook ca abia asteapta sa isi tina micuta in brate.…

- Elena Udrea a nascut în cursul zilei de joi o fetita, Eva Maria, conform unui mesaj postat de iubitul acesteia, Adrian Alexandrov. ”Astazi ora 14:00, micuta Eva Maria s-a hotarât sa ne ia prin surprindere si a venit pe lume! Sunt un tatic fericit…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a nascut o fetița, Eva Maria, in urma cu cateva ore, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, concubinul acesteia, Adrian Alexandrov.”Astazi ora 14:00, micuta Eva Maria s-a hotarat sa ne ia prin surprindere si a venit pe lume! Sunt un tatic fericit si…

- Mai sunt doar doua luni pana cand Elena Udrea va deveni mamica. In octombrie este programata nasterea fetitei sale si tot atunci a fixat si venirea mamei sale. Au trecut sapte luni de cand Elena Udrea (44 de ani) s-a stabilit in Costa Rica. Ii merge bine acolo, isi duce sarcina linistita,…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, acorda un interviu in care face o serie de dezvaluiri despre relatia de cuplu si despre planurile sale de viitor. Cei doi sunt nevoiți, momentan, sa se vada doar o data pe luna. Elena Udrea este in prezent refugiat politic in Costa Rica, in urma condamnarii…