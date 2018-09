Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 15 septembrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, Alexandra Velniciuc se transforma in Camila Cabello și va canta “Havana”, melodia care a invins anul acesta toate topurile din lume. Iar frumoasa rochie pe care o va imbraca pentru acest rol și pantofii cu tocuri inalte pe care ii va…

- Cine participa la Te cunosc de undeva 2018! Lista completa! Emisiunea Te cunosc de undeva revine in grila Antena 1 sambata, 1 septembrie. De aceasta data vor fi 10 vedete care vor intra in competitia transformarilor, iar Gianina Corondan va transmite din culisele emisiunii. Pentru acest nou sezon au…

- Gianina Corondan va intra in culisele “Te cunosc de undeva!”, in cel de-al 13-lea sezon al show-ului care incepe, din 8 septembrie, la Antena 1, și le va arata telespectatorilor ce se ascunde in spatele fiecarei transformari pe care o vor realiza Connect-R, Alexandra Velniciuc, Romica Țociu, Ana Baniciu…

- Ce vedete se lupta la “Te cunosc de undeva” Dupa un an de pauza, emisiunea “Te cunosc de undeva” revine in grila Antena 1. Editiile noului sezon vor fi difuzate in fiecare seara, statia sperand sa ocupe primul loc in audiente asa cum se intampla odinioara. Spre deosebire de editiile precedente, de aceasta…

