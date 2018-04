Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 11 aprilie de la ora 21:30, va asteptam la Hard Rock Cafe pentru un concert LIVE alaturi de Loredana si Banda Agurida, in premiera! Special pentru acest eveniment, nu avem mese in fata scenei pentru o atmosfera de zile mari! De la copilul minune al muzicii romanesti care a castigat toate competitiile…

- O tripla crima petrecuta la Brasov a ingrozit Romania! Un om de afaceri, in varsta de 43 de ani, s-a predat autoritatilor dupa ce a recunoscut ca si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18 ani. Toti 3 au fost omorati in timp ce dormeau. Barbatul, […] The post Locul in care…

- Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua cea mai mare banca din Romania, vrea sa distribuie dividende de 610 milioane lei din profitul pe anul trecut, care s-a ridicat la 1,185 miliarde lei. In plus, banca isi va alege un nou Consiliu de Administratie, ce va avea mandat pana in 2022. Subiectele…

- Astazi, Sucursala Teritoriala Vaslui a Colegiului Național al Asistenților Sociali din Romania (CNASR) ii va susține pe cei trei membri finaliști ai Galei Excelenței in Asistența Sociala – ediția 2018: Gina Claudia Hamza, Elena Simona Pechianu și Sergiu Viorel Stratulat. Evenimentul, organizat la Ateneul…

- Turiștii care vin in Romania nu pleaca niciodata fara a degusta un mic pahar din aceste preparate. Sunt bauturile spirtoase tradiționale romanești, dat fiind gustul lor unic, și sunt 100% naturale. Consumul moderat poate avea efecte benefice asupra sanatații umane și sa previna bolile cardiovasculare,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania ”nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana. ”Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra…

- Ilinca Vandici este acum foarte cunoscuta in showbiz-ul romanesc, insa la inceputurile sale a fost data la o parte de la panou la un eveniment pentru ca nu era… celebra. Prezentatoarea de televiziune Ilinca Vandici, care la inceputul acestui an a avut parte de oo vacanța de coșmar in Thailanda , și-a…

- Sarbatoarea Marii Uniri nu este așteptata și celebrata doar de romani. Și britanicii se arata interesați de povestea veche de un secol in care s-au unit provinciile locuite de romani. Pe 14 martie, este lansat un portal in limba engleza special creat pentru cei care vor sa afle detalii despre evenimentele…

- Deși puțina lume știe, Israela Vodovoz și Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, au fost implicata, in urma cu ceva timp, intr-un scandal de proporții. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința ei in urma cu cateva zile, mai exact in data de 9 martie . Cunoscuta pentru faptul ca a…

- Dupa ce v-a dezvaluit, in exclusivitate, ca Anca Lungu și-a anunțat demisia de la Antena și ca are o relație cu „Regele cosmeticelor”, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu informații-bomba despre vedeta TV. Anca Lungu a renunțat la televiziune, iar in interiorul Antenelor se vorbește despre…

- Cunoscuta drept un vehement critic al PSD, politologul Alina Mungiu Pippidi a aratat, intr-o intervenție la Realitatea TV, ca Liviu Dragnea a fost transformat intr-o victima de catre presa din Romania, deși nu este mai rau decat alți lideri politici. In plus, ea a apreciat schimbarile facute in PSD,…

- De Irina Petrea au auzit mulți, de pe vremea cand aparea la televizor și ajuta parinții sa iși rezolve problemele cu copiii neascultatori. Deși și-a dedicat o buna parte din viața pentru a educa parinții și copiii, cea mai cunoscuta dadaca din Romania nu a putut ramane niciodata insarcinata. Acum cațiva…

- De Irina Petrea au auzit mulți, de pe vremea cand aparea la televizor și ajuta parinții sa iși rezolve problemele cu copiii neascultatori. Deși și-a dedicat o buna parte din viața pentru a educa parinții și copiii, cea mai cunoscuta dadaca din Romania nu a putut ramane niciodata insarcinata. Acum cațiva…

- Cunoscuta clarvazatoare Maria Ghiorghiu anunța inundații teribile. Maria Ghiorghiu ar fi prezis mai multe catastrofe din Romania și din strainatate, printre care și incendiul din Colectiv, in urma caruia și-au pierdut viața 65 de persoane. „Vad cum o apa curge spre nord, curge ca de pe un drum de munte.…

- Cunoscuta pentru Castelul Iulia Hasdeu sau inchisoarea Doftana, foarte putini turisti stiu ca localitatea Campina detine izvoarele cu cea mai sarata apa din tara. Desi faima acestora a inceput sa apuna dupa nationalizarea din 1948, recent, apa vindecatoare a revenit in atentia celor care vor sa beneficieze…

- Locuitorii din comuna Cotnari, din județul Iași, au primit o veste infricoșatoare. In localitate a fost gasit trupul neinsuflețit al unei foste jurnaliste, in condiții suspecte. Capul femeii a fost zdrobit de un obiect necunoscut.

- Pe 13 si 14 martie de la ora 21:30, BestMusic Live Concerts va invita la Hard Rock Cafe la doua showuri alaturi de cel mai in voga artist roman al momentului si cel mai probabil al ultimilor ani: SMILEY. Smiley este pregatit sa va prezinte si noul sau album, Confesiune, lansat recent! Artistul care…

- O cunoscuta judecatoare din Romania ii da lovitura sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Scandalul din justitie ia amploare. Judecatoarea CSM, Gabriela Baltag spune ca ar fi votat pozitiv cererea de revocare a lui ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Mai mult, Baltag devoaleaza problemele cu care se…

- In emisiunea lui Mihai Morar, Elena Carstea a facut o declarație care a șocat: „Cand am fost in Romania nu m-a chemat nimeni. Nu o sa mai fac muzica in Romania. Nu ma chemați! Nu vin! In țara mai ajung doar pentru mama!”, a spus artista.

- George Copos are de ce sa fie mandru! Cunoscuta ca o femeie puternica, greu de impresionat,sotia celebrului afacerist este o doamna cu inima de aur. Cristiana a sarit in ajuturul unuia dintre cei mai cunoscuti cantareti din Romania.

- Dupa noua sezoane de „Romania, te iubesc!”, Cristian Leonte in varsta de 41 de ani, nu si-a pierdut nimic din revolta care sta la baza oricarei anchete jurnalistice si din nevoia de a spune povesti care sa reflecte realitatile tarii in care traim. Inainte, Cristian Leonte a lucrat si in radio si in…

- La cererea publicului, Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta. Alaturi de muzicianul bosniac pe scena va urca si o trupa foarte indragita de…

- Antonia a plecat in urma cu cateva ore in Italia pentru a fi alaturi de fiica ei, scrie spynews.ro. Imediat cum a ajuns si-a anuntat prietenii de pe retelele de socializare ca este foarte fericita alaturi de Maya. Cunoscuta artista a filmat-o de mai multe ori si a postat imaginile pe retelele de…

- Triplu eveniment cultural la Iași! Pianistul Streba Ionel vine in Romania, in orașul natal Iași pentru a susține trei evenimente de excepție! Cu inima! Proiectul Cultural Internațional Muzicenii romani canta ACASA debuteaza cu un Curs de maiestrie pianistica susținut la Biblioteca Centrala Universitara…

- "Sunt mii de citate in care femeia este apreciata. Le includem pe toate aici și Va mulțumim!", au declarat Carla's Dreams. Anul acesta, Carla's Dreams deja au lansat doua piese "413" și "17 ani". Single-ul anterior "Beretta" are peste 27 de milioane de vizualizari, iar "Pana la sange"…

- Au trecut anii si peste Dacian Varga, promitatorul fotbalist al Sportului, care a avut tupeul sa-l infrunte pe Vasile Siman, patronul echipei care facea furori prin Liga 1 cu bani putini. Dacian, ”donjuanul” din fotbalul autohton, are 33 de ani, ii lipseste echipa de final de cariera, dar nu si-a pierdut…

- Cine canta in semifinala Eurovision de maine, transmisa din Salina Turda In dorinta de a promova locurile turistice speciale din Romania, organizatorii Selectiei Nationale Eurovision din acest an au decis ca una din semifinale sa aiba loc intr-o locatie cu totul speciala, la o adancime de 86 de metri…

- Luni, 5 februarie, ora 16.45. Cu capul in pamant, cu gandurile departe, Gina Pistol se plimba printr-un magazin de mobila din Baneasa, de unde a plecat cu un odorizant pentru casa, scrie click.ro. In decembrie, acelasi scenariu. Am surprins-o singura, la un mall din Vitan, de unde si-a cumparat cateva…

- O cunoscuta jucatoare de tenis din Romania lanseaza acuzații dure la adresa Simonei Halep, susținand ca Romania „nu sta in Simona Halep”, care rateaza meciul cu Canada, din cauza unei accidentari.

- Feli Donose (31 ani) este una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania la ora actuala. Artista tocmai ce a lansat zilele trecute o noua piesa, in colaborare cu Smiley, “Vals”. Din pacate, viața personala a lui Feli a fost zguduita de vestea ca tatal ei a murit. Cunoscuta pentru activitatea sa…

- Nineka a reusit sa invinga leucemia, insa, la scurt timp, viata i-a scos in cale o noua provocare. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ca artista a fost rapita pe cand avea numai 13 ani, dupa ce iesise cu prietenii la circ. (VEZI SI: Cum arata Dana Deac, cand se trata de cancer! Vedeta a…

- Pe 9 februarie, de la ora 22.30, BestMusic Live Concerts te invita la un concert extraordinar COMPACT, la fel de vibrant precum cele mai indragite melodii ale formatiei. Vino la Hard Rock Cafe sa asculti „Fata din vis,” „Cantec pentru prieteni,” „Esti totul pentru mine” sau „Pe tine te-am ales” dar…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Ionela Prodan se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata. Ionela Prodan este internata in spital de mai bine de o saptamana. Cu toate ca familia artistei de 70 de ani a explicat…

- O cunoscuta deputata joaca tare. Vrea sa-l distruga pe celebrul fost procuror DNA, Mircea Negulescu, zis și Portocala. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Andreea Cosma a anunțat ca a epus plangere penala impotriva lui Portocala. Aceasta a fost inregistrata chiar la procurorul…

- Artistul ce va reprezenta Romania la Eurovision 2018 va canta in a doua semifinala a concursului cantecului european, pe 10 mai, informeaza un comunicat al televiziunii publice transmis luni AGERPRES. Ordinea intrarii in concurs a fost stabilita prin tragere la sorti, luni, la sediul Primariei…

- Pe 1 februarie de la ora 21:30, BestMusic Live Concerts te invita la un show cu IRINA RIMES. Cantareata revine la Hard Rock Cafe dupa lansarea de album “Despre El” sold out din octombrie 2017 iar de data aceasta nu vom mai avea mese in fata scenei, pe ringul de dans! Nascuta in Republica Moldova, cantareata…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a transmis romanilor o scrisoare in care vorbește cu nostalgie despre ziua Unirii Principatelor pe care o privește tot prin ochii copilului de altadata, dar și despre faptul ca, astazi, romanii au uitat pașii horei.…

- Beyonce de Romania a postat recent o melodie in care canta alaturi de Nicolae Guta si a ajuns sa isi negocieze tariful online. In melodia din mediul online, ea canta despre cum au trecut anii, dar si cum barbatul din piesa este pierdut in aburii alcoolului, in timp ce femeia urmeaza sa se marite.…

- BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe, vineri, 26 ianuarie, incepand cu ora 22:30, la un concert extraordinar cu una dintre cele mai originale trupe romanesti cu un sound unic, BOSQUITO ! ondata de Radu Almasan in Brasov, la inceputul anilor 2000, trupa a abordat un fusion de rock latin…

- La un pas de viol! O cunoscuta vloggerița din Romania a povestit clipele de groaza prin care a trecut. Fata, care abia a implinit 18 ani, a vorbit despre ziua in care un taximetrist a fost cat pe ce sa o. violeze. Ce s-a intamplat mai departe, cum a reușit sa scape din ghearele barbatului cu apucaturi…

- Rita Muresan s-a intors din vacanta cu probleme la un picior. Vedeta a fost intepata de corali, insa, din fericire, nu este nimic grav. Pe contul personal de socializare, aceasta a povestit ce a patit si a dorit sa afle daca vreunul dintre prietenii virtuali s-a confruntat cu o astfel de situatie. A

- Maria Ghiorgiu sugereaza ca i se va intampla un lucru rau Reginei Angliei, din cauza faptului ca are o varsta inaintata. "Dragii mei, tot astazi dimineata, am auzit un glas care striga asa: Regina! Regina! Regina Angliei! Dupa care dragilor, glasul dispare, iar eu raman uimita de cele auzite…

- Situația din Justiție este tot mai tensionata, pe masura ce anumiți magistrați sunt tot mai radicalizați. Atmosfera de razboi este denunțata de judecatoarea Adriana Stoicescu, președintele Tribunalului Timiș, unul dintre magistrații care indraznesc sa analizeze critic probleme justiției din Romania.Intr-un…

- Dupa ce s-a facut cunoscuta ca „bebelusa” la „Cronica Carcotasilor”, acum a ajuns intr-un alt program TV de maxima audienta. Daca, in plan personal, Catrinel Sandu tocmai a incheiat un capitol, anuntandu-si divortul de tenismanul Gabriel Trifu, in plan profesional lucrurile incep sa ia o turnura spectaculoasa…

- Cunoscuta prezentatoare Tv, Dana Grecu, a oferit surpriza inceputului de an pentru publicațiile tabloide din Romania, marturisind in direct ca a divorțat și ca de acum inainte se va numi Dana Chera.

- Cunoscuta prezentatoare Tv, Dana Grecu, a oferit surpriza inceputului de an pentru publicațiile tabloide din Romania, marturisind in direct ca a divorțat și ca de acum inainte se va numi Dana Chera.

- Giani Kirița este induioșat pana la lacrimi de o fetița care canta despre Romania. ”Eu plang o data la cațiva ani, insa copilașul asta mi-a mers la suflet...”, a spus dinamovistul.

- O cunoscuta vedeta de televiziune din Romania a primit un cadou special din Maramures. Este vorba despre Mirela Boureanu Vaida, care a primit cate un rand de straie traditionale pentru cei doi copii pe care ii are. Foarte incantata de cadoul primit, vedeta a postat pe pagina personala de pe o retea…