Stiri pe aceeasi tema

- CrEciunul "i Anul Nou se apropie cu pa"i repezi, iar febra cumpErEturilor a inceput de cateva zile. Romanii simt la buzunare, in fiecare an, SErbEtorile de iarnE. ExistE insE, cateva modalitE:i care te pot ajuta sE rEmai cu bani "i pentru luna ianuarie. Nu este greu sE economise"ti in aceastE perioadE,…

- Gabriela Cristea a"teaptE cu nerEbdare sE vinE CrEciunul, pe care il va petrece alEturi de familia ei minunatE, in lini"tea cEminului lor. }nsErcinatE in al doilea trimestru de sarcini, frumoasa prezentatoare tv a avut o micE nelEmurire in direct, pe care a transformat-o imediat intr-o glumE.

- O zodie va incheia anul in lacrimi, dupE ce va decide sE-i spunE adio iubitului. SEtulE de foarte multe episoade in care iubitul doar dEdea de inteles cE se va schimba, acest nativ este decis sE o ia pe alt drum.

- AstEzi, familia lui Andrei, alEturi de prietenii tanErului, l-au condus pe acesta pe ultimul drum, dupE ce in urmE cu douE zile, s-a sinucis la doar cateva ore de la pronun:area divor:ului de so:ia sa, izbindu-se violent cu ma"ina de o pasarelE.

- }ntalnirea dintre Irina xi Iulian s-a consumat neobixnuit pentru ispitE. Dexi se axtepta sE petreacE clipe frumoase alEturi de concurentul care s-a arEtat atras de ea, in timpul dream date-ului, Iulian a fost surprins plangand la "Insula Iubirii", dupE ce a primit de la Cristi dezvEluiri care i-au dat…

- DupE numeroasele atacuri dintre CulitE Sterp xi Carmen de la SElciua, artista vine cu o nouE loviturE! PanE sE divorteze, Carmen de la SElciua lansa piese alEturi de fostul sotul. AstEzi insE, treaba stE altfel. Artista l-a inlocuit pe CulitE Sterp cu alt bErbat, in ceea ce privexte proiectele muzicale.

- Andreea Ibacka a organizat un Baby Shower pentru fetita ei, alEturi de toate prietenele sale. Andreae Ibacka mai are putin xi naxte, astfel cE a tinut sE organizeze xi ea un Baby Shower, mai ales cE acest lucru a ajuns sE fie foarte la modE in ultima perioadE.

- Sotia lui Adrian Minune a avut parte joi searE de o surprizE de proportii in cadrul unei petreceri la care a luat parte alEturi de intreaga familie. Cati, axa cum ii spune toatE lumea, a inceput sE plangE.