Stiri pe aceeasi tema

- Curtea casei ce apartine lui Gheorghe Dinca, "criminalul din Caracal", arata ca un film de groaza. Anchetatorii au gasit depozitate numeroase baterii de masina, din care lipsea acidul sulfuric dinauntru.

- Imagini greu de privit surprinse langa casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care ar fi ucis doua fete disparute in Caracal. Mama Luizei Melencu, una dintre adolescente, a fost filmata in timp ce urla de durere, strigand de ce i-a fost omorat copilul, potrivit observator.tv Luiza…

- Imagini și scene dramatice la locul unde ar fi fost comise mai multe crime odioase. Zeci de oameni s-au strans in fața casei lui Gheorghe Dinca, suspectat ca ar fi luat mai multe tinere la ocazie, tinere pe care apoi le-ar fi ucis in moduri cumplite.

- Un șofer de ocazie. Un mecanic. Un om izolat, despre care vecinii spun ca nu prea vorbea cu nimeni. Gheorghe Dinca este suspectat ca a ucis cel puțin doua tinere, care au disparut fara urma dupa ce au fost luate de mașina lui, la ocazie.

- Doua disparitii trase la indigo provoaca mari semne de intrebare in Caracal! O adolescenta de 15 ani e de negasit de mai bine de 24 de ore, dupa ce s-ar fi urcat intr-o masina la ocazie. In conditii similare a disparut si o alta eleva, in urma cu aproape patru luni, intr-o localitate invecinata. Si…

- In aceasta dimineața, mai mult angajați ai postului TV TelekomSport au primit mail-uri din partea sindicatului Telekom Sport in care au fost inștiințați ca vor fi concediați, potrivit gsp.ro.Acestora li s-a adus la cunoștința ca au fost disponibilizați: „Soluția organizarii pe aceasta activitate…

- Actrita mexicana Edith Gonzales, cunoscuta pentru roluri in telenovele realizate dupa anii 1990, a decedat la varsta de 54 de ani, relateaza site-ul ElUniversal.com. Edith Gonzales a decedat joi dimineata la Spitalul Interlomas, situat in Ciudad de Mexico. In august 2016, actrita Edith…

- Avion prabușit in Romania. Nu exista supraviețuitori.foto Un barbat din Nehoiu a sunat la 112 și a anunțat ca a vazut un avion de mici dimensiuni, prabușindu-se intr-o zona greu accesibila din localitate. Autoritatile confirma prabusirea aeronavei si precizeaza ca doua persoane si-au piedut viata in…