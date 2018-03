Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Tacutu (14 ani), din comuna Peștișani, județul Gorj, a caștigat aseara finala din Oltenia a show-ului “Ie, Romanie”, prezentata de Mircea Radu, la Antena 1. Alexandra este eleva și prețuiește tot ceea ce inseamna tradiție, de la dansurile și costumele populare la obiectele tradiționale.…

- Celebra interpreta de muzica populara Maria Carneci și cunoscutul cantareț de muzica lautareasca Jean de la Craiova colinda satele din Oltenia, la “Ie, Romanie”, ca sa descopere frumuseți și talente autentice, alaturi de Mircea Radu, prezentatorul show-ului.

- Celebra interpreta de muzica populara Maria Carneci și cunoscutul cantareț de muzica lautareasca Jean de la Craiova colinda satele din Oltenia, la “Ie, Romanie”, ca sa descopere frumuseți și talente autentice, alaturi de Mircea Radu, prezentatorul show-ului.

- Aflați in Oltenia, la filmarile “Ie, Romanie” pentru ediția din aceasta seara, de la ora 20.00, de la Antena 1, Mircea Radu, prezentatorul show-ului, și Nicolai Tand, unul dintre jurați, au mancat pentru pr...

- Mircea Radu și Nicolai Tand au facut spectacol in Oltenia, la filmarile “Ie, Romanie” pentru ediția din aceasta seara, de la ora 20.00, de la Antena 1. Cei doi au mancat pentru prima data sarmale cu… piftie, o specialitate culinara a zonei. “Combinația de sarmale fierbinți și piftie rece este foarte…

- Aflați in Oltenia, la filmarile “Ie, Romanie” pentru ediția din aceasta seara, de la ora 20.00, de la Antena 1, Mircea Radu, prezentatorul show-ului, și Nicolai Tand, unul dintre jurați, au mancat pentru prima data sarmale cu... piftie, o specialitate culinara a zonei.

- Mircea Radu, prezentatorul emisiunii "Ie, Românie", de la Antena 1, a aflat ca postul TV i-a scos una dintre editiile saptamânale, show-ul ramânând, astfel, cu un singur episod pe saptamâna.

- Nicolai Tand iși deschide pensiune in Maramureș – am descoperit, intrebandu-l ce celebrul chef ce planuri are pe meleagurile natale, unde-l tot poarta pașii, ba de placere, ba cu treaba. De exemplu, a fost recent pe-acolo ca sa filmeze pentru “Ie, Romanie”, noua emisiune de la Antena 1 prezentata de…

- Aventura “Ie, Romanie” continua in aceasta seara, de la ora 21.15, la Antena 1, cu finala din Maramureș. Cele mai frumoase și harnice șase fete descoperite de Mircea Radu și ajutoarele sale din aceasta ediție, Dana Savuica și Ionuț Iftimoaie, dar și cei mai talentați localnici pe care aceștia i-au aflat…

- „Ie, Romanie” incepe diseara, de la ora 21.15, la Antena 1, și debuteaza ca o aventura rurala al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova, Banat, Crișana…

- “Ie, Romanie” incepe de Marțișor, la Antena 1. Emisiunea prezentata de Mircea Radu se va difuza in fiecare zi de joi și vineri, de la ora 21.15. Insa, pana atunci, oamenii lucreaza cu drag și spor și descopera locuri noi, de-o frumusețe și incarcatura deosebite.

- Mircea Radu (44 ani) urmeaza sa revina pe micile ecrane de la 1 martie, in emisiunea “Ie, Romanie”, de la Antena 1. Recent, vedeta TV a dezvaluit ca indiferent cat de aglomerat este programul sau, sau unde se afla, reușește sa țina toate posturile de peste an cu ușurința. Mircea Radu ține toate posturile…

- Show-ul “Ie, Romanie” incepe joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1 și va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia,…

- Show-ul „Ie, Romanie“ incepe joi, 1 martie, si continua vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1. Emisiunea va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase si harnice si oameni talentati din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramures, Bucovina, Transilvania,…

- Show-ul “Ie, Romanie” incepe joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1 și va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia,…

- Paula Chirila și Dan Helciug i-au dat o mana de ajutor lui Mircea Radu, pentru a gasi cele mai mandre fete in Muntenia, pentru show-ul „Ie, Romanie”. Dupa mai bine de o luna de zile de cutreierat țara in lung și-n lat, caravana “Ie, Romanie”, condusa de Mircea Radu, a ajuns zilele trecute in Muntenia,…

- “Ie, Romanie” incepe de Marțișor, la Antena 1. Emisiunea prezentata de Mircea Radu se va difuza in fiecare zi de joi și vineri, de la ora 21.15. Insa, pana atunci, oamenii lucreaza cu drag și spor și descopera locuri noi, de-o frumusețe și incarcatura deosebite.

- Filmarile pentru “Ie, Romanie”, emisiunea prezentata de Mircea Radu care va incepe din 1 și 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1, sunt in plina desfașurare. De aceea, drumurile prin țara sunt numeroase in aceasta perioada pentru Nicolai Tand și Cosmin Seleși, membri in juriul “Ie, Romanie”, alaturi…

- Cosmin Seleși, exasperat de Nicolai Tand. Filmarile pentru “Ie, Romanie”, emisiunea prezentata de Mircea Radu care va incepe din 1 și 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1, sunt in plina desfașurare. De aceea, drumurile prin țara sunt numeroase in aceasta perioada pentru Nicolai Tand și Cosmin Seleși,…

- Filmarile pentru “Ie, Romanie”, emisiunea prezentata de Mircea Radu care va incepe din 1 și 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1, sunt in plina desfașurare. De aceea, drumurile prin țara sunt numeroase in aceasta perioada pentru Nicolai Tand și Cosmin Seleși, membri in juriul “Ie, Romanie”, alaturi…

- In urma cu ceva ani, Mircea Radu colinda Romania in lung si lat cu o caravana care avea sa ramana in istoria televiziunii - "Din dragoste". In primavara aceasta, indragitul prezentator revine la Antena 1 cu un show de senzatie - "Ie, Romanie"

- Actorul Claudiu Bleont va colabora cu TVR 2 pentru emisiunea „Femei de 10, Barbati de 10”, difuzata de luni pana joi, de la 16.40, pe care o va prezenta alaturi de Marina Almasan. Bleont il va inlocui in rolul de coprezentator al emisiunii pe Mircea Radu, care va prezenta show-ul „Ie, Romanie” de…

- Mircea Radu și caravana “Ie, Romanie” cutreiera de cateva saptamani țara, in cautare de fete mandre, tradiții și localnici talentați. In fiecare regiune, prezentatorul show-ului a avut drept ajutoare doua vedete. Zilele trecute, in Oltenia, Mircea i-a avut alaturi in demersul sau pe interpreții Maria…

- Mircea Radu, s-a declarat cucerit de Oltenia. Acesta impreuna cu echipa sa au filmat o parte din emisiunea ”Ie, Romanie” in comuna Peștișani, județul Gorj. In fiecare regiune, prezentatorul show-ului a avut drept ajutoare doua vedete. Zilele trecute, in Gorj, Mircea i-a avut alaturi in demersul…

- Marina Almasan va prezenta emisiunea „Femei de 10, Barbati de 10“, de la TVR 2, alaturi de un actor cunoscut, dupa ce Mircea Radu s-a intors la Antena 1, unde va prezenta emisiunea „Ie, Romanie“, incepand cu 1 martie.

- “Ie, Romanie”, show-ul care le va oferi telespectatorilor șansa de a descoperi țara așa cum nu au avut ocazia pana acum, incepe de Marțișor, la Antena 1. Emisiunea prezentata de Mircea Radu se va difuza in fiecare zi de joi și vineri, de la ora 21.15.

- Mirela Vaida se intoarce luna aceasta “pe sticla”, la Antena 1, cu o emisiune nou nouța despre dragoste, prezentatoarea TV incercand sa rezolve, alaturi de o armata de specialiști, problemele sentimentale ale protagoniștilor. Cu aceasta ocazie, am luat-o la intrebari pe amfitrioana despre propria poveste…

- In urma cu ceva ani, Mircea Radu colinda Romania in lung si lat cu o caravana care avea sa ramana in istoria televiziunii - "Din dragoste". In primavara aceasta, indragitul prezentator revine la Antena 1 cu un show de senzatie - "Ie, Romanie"

- Moderatorul Emisiunii IE Romanie, Mircea Radu, alaturi de membrii juriului Andreea Balan, Nicolai Tand si Cosmin Selesi, vor poposi vineri, sambata si duminica in comuna Pestisani. „Vineri si sambata vedetele vor lua ulitele comunei la picior unde vor descoperi „fruntea” sau „mandretea”…

- Mircea Radu, Andreea Balan, Nicolai Tand si Cosmin Selesi sunt doar cateva dintre vedetele Antena 1 care vor petrece weekend-ul in Gorj. Nu pentru distractie insa, ci pentru una din editiile emisiunii „IE, Romanie"...

- Caravana ”Ie, Romanie”, emisiune care va incepe, in curand, pe postul de televiziune Antena 1, a poposit zilele trecute in județul Alba, in cautare de fete frumoase și harnice, dar și de tradiții și talente autentice. Conducatorul caravanei, prezentatorul Mircea Radu, alaturi de cele doua vedete care…

- Frumoasa Alina Pușcaș este una dintre cele doua vedete care, la sfarșitul saptamanii trecute, a fost cooptata pentru filmarile la cea mai noua producție a Antenei 1, ”Ie, Romanie”. In cele trei zile in care a ”bantuit” prin sate din județul Alba, actrița a avut, printre altele, de indeplinit o misiune…

- Caravana “Ie, Romanie”, emisiune care va incepe, in curand, la Antena 1, a ajuns in Bucovina, in cautare de fete frumoase și harnice, dar și de tradiții și talente autentice. Iar entuziasmul și ospitalitatea de care dau dovada oamenii acestor locuri minunate i-au impresionat pe Mircea Radu, conducatorul…

- Mircea Radu, Andreea Balan, Nicolai Tand și Cosmin Seleși au filmat zilele acestea promo-urile pentru noua producție “Ie, Romanie”, pe care telespectatorii o vor putea urmari, in curand, la Antena 1.

- Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu. ,,IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi cele mai autentice…

- Din primavara aceasta, Antena 1 va oferi telespectatorilor șansa de a descoperi Romania așa cum nu au mai avut ocazia sa o vada pana acum. Show-ul ,,Ie, Romanie" va reda cele mai autentice...

- Din primavara aceasta, Antena 1 va oferi telespectatorilor sansa de a descoperi Romania asa cum nu au mai avut ocazia sa o vada pana acum. Show-ul ,,Ie, Romanie” va reda cele mai autentice peisaje, cele mai frumoase traditii si va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este de a intalni oameni talentati…

- Din primavara aceasta, Antena 1 va oferi telespectatorilor șansa de a descoperi Romania așa cum nu au mai avut ocazia sa o vada pana acum. Show-ul ,,Ie, Romanie” va reda cele mai autentice peisaje, cele mai frumoase tradiții și va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este de a intalni oameni talentați…

- Incepand din primavara, un nou reality show va aduce in prim-plan traditiile romanesti, iar juratii vor colinda tara in celebra caravana a lui Mircea Radu. Mircea Radu revine la Antena 1 in postura de prezentator al reality show-ului ,,IE, Romanie”. Emisiunea va debuta sub forma unei aventuri rurale…

- Antena 1 face o mutare de senzație. Dupa revenirea lui Mircea Radu in prim plan, cu noul sau reality show, „IE, Romanie”, postul va avea și o noua prezentatoare la rubrica de știri.Deși au primit o lovitura grea in momentul in care unul dintre oamenii de baza a decis sa demisioneze, oficialii…

- Mircea Radu va prezenta la Antena 1 un nou reality show, intitulat „IE, Romanie". Prima ediție a emisiunii va fi filmata in luna februarie in Gorj, in localitațile Tismana, Peștișani și Runcu. La preselecții sunt a...

- Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu. ,,IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi cele mai autentice…

- Revenire spectaculoasa! Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu.”IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi…

- De cand a anunțat ca parasește TVR pentru a merge la Antena 1, postul care l-a consacrat, toata lumea s-a intrebat ce emisiune va prezenta Mircea Radu. Ei bine, acum s-a aflat raspunsul. Se pare ca Mircea Radu va prezenta un reality show cu vedete, numit ”IE, Romanie”. Vedetele se vor intrece pentru…

- Mircea Radu va prezenta la Antena 1 un nou reality show, intitulat „IE, Romanie“. Realizatorul, alaturi de un juriu si vedete, va porni intr-o caravana prin cele mai frumoase zone ale tarii in cautarea celei mai mandre fete.

- Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu. ,,IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi cele mai autentice…

- Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu. ,,IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi cele mai autentice…

- Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu. ,,IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi cele mai autentice…

- O emisiune marca Antena 1 cauta cea mai mandra fata din Gorj, zonele „vizate” fiind localitațile Tismana, Peștișani și Runcu. Emisiunea se va filma in luna februarie a acestui an, iar marele premiu este in valoare de 20 de mii de euro. Concurentele vor primi premii in valoare de 1.500 de lei…