- La mai bine de o luna de cand a anunțat divorțul de soțul ei, Andreea Antonescu s-a indragostit și are o relație cu un barbat, de aproape trei saptamani. Cei doi s-au cunoscut la un eveniment organizat de revista Elle, iar de atunci sunt nedesparțiți. Andreea Antonescu l-a cunoscut pe Ștefan Manolache…

- Vestea ca Elena Ionescu a divorțat, dupa doar un an și jumatate de mariaj, a luat prin surprindere pe toata lumea. Cantareața a trecut peste perioada de șoc și acum pare ca se reinventeaza și se simte din e in ce mai bine.

- Anna Lesko și Dj Vinnie, tatal baiețelului sau, s-au desparțit dupa 8 ani de relație. In vara au aparut imagini cu artista in ipostaze destul de apropiate alaturi de Mike Diamondz, iar toata lumea a presupus ca acesta ar fi motivul desparțirii. Anna Lesko, in varsta de 40 de ani, a oferit primele declarații…

- La sfarsitul lunii august, showbiz-ul romanesc era zguduit de veste despartirii cuplului Anna Lesko-Dj Vinnie. Atunci, artista a plecat alaturi de copil intr-o vacanta in Turcia, lasand de inteles ca asa isi vindeca ranile. Acum a oferit si primele declaratii!

- Seful Procuraturii Anticoruptie Viorel Morari spune ca renunta la plangerea depusa in judecata impotriva Procuraturii Generale, dupa ce a fost restabilit in functie. Declaratia a fost facuta pentru PUBLIKA.

- Vicepresedintele ALDE Teodor Melescanu, fost ministru de Externe, a declarat luni la Parlament ca accepta oferta PSD sa candideze la sefia Senatului. El s-a intalnit cu seful ALDE Calin Popescu Tariceanu dar nu i-a zis nimic. Tariceanu a zis ca merge la colegii sai din ALDE sa le ceara sprijinul…

- Oana Andoni a anunțat ca așteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Prezentatoarea de știri, in varsta de 41 de ani, este din nou insarcinata, la opt ani de la nașterea primului sau copil.

- Alina Pușcaș a devenit ieri dimineata mamica pentru a treia oara. Prezentatoarea show-ului Te cunosc de undeva! a adus pe lume o fetița, Iris. Micuța a avut la naștere 2,800 kg, aceeași greutate pe care au avut-o și frații ei mai mari, Alex și Melissa.